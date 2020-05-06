Додаток для боротьби з COVID-19: нова розробка українських ІТ-шників

Лікарня "Феофанія" спільно з українськими ІТ-компаніями Selenium Health і "HL7 Україна" розробили та випустили додаток, який допоможе визначити ризик захворювання COVID-19.

За допомогою цього застосунка клініка разом з компанією Selenium Health проводять дослідження і прогнозування поширення вірусу. Про це розповів головний лікар лікарні Ігор Семенів, передає "Інтерфакс-Україна".

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Як розробляли додаток

Як розповів керівник центру комп'ютерних технологій клініки "Феофанія" Андрій Крилов, для побудови алгоритму вивчили дослідження симптомів COVID-19 з Китаю. Зокрема, розробники проаналізували дані досліджень хворих COVID-19 більше тисячі пацієнтів з 552 лікарень Китаю.

"Ми проаналізували пандемію свинячого грипу H1N1 у 2009 році, яка почалася з Мехіко. Наші математики розробили алгоритм, який демонстрував зв'язок респіраторних симптомів з підтвердженням інфікування вірусом. Цю модель ми використовували для визначення симптомів COVID-19", – пояснив Крилов.

Як працює застосунок

Система може оцінювати ризик захворювання конкретного пацієнта, а також збирає дані для аналізу симптомів. На базі зібраних даних додаток може видати свій прогноз.

Також за допомогою даних можна швидше підбирати і застосовувати коректні схеми лікування, а також прогнозувати спалахи і осередки COVID-19.

Станом на 6 травня в Україні офіційно підтвердили 13184 випадків зараження COVID-19. Одужали 2 097 осіб. При цьому з моменту спалаху вірусу в Україні померло 327.

Що стосується завантаженості лікарень, то на стаціонарному лікуванні перебувають 9 304 пацієнтів, з них 2 112 медпрацівників. У тяжкому стані зараз 169 людей, вони перебувають на штучній вентиляції легенів.

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