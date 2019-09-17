Додаток Google Camera отримав режим "Астрофотографія": як та що він знімає

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Додаток Google Camera отримав режим "Астрофотографія"
Додаток Google Camera отримав режим "Астрофотографія" / unsplash

Додаток Google Camera – один із найпопулярніших серед штатних в лінійці смартфонів Pixel – отримав масштабне оновлення. Інсайдерам вдалося роздобути APK-файл його сьомої версії, а також вони опублікували перші фото, зроблені в режимі "Астрофотографія".

Деталі про новий режим. Новий режим розрахований на зйомку астрономічних об'єктів, включаючи Місяць та зірки на нічному небі, повідомляє XDA-Developers.

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Для отримання максимально якісних знімків в версії Google Camera 7.0 максимальна довжина витримки була збільшена з 5 до 15 секунд. Результат вражає: домогтися такої картинки складно навіть на найбільш просунутих камерофонах з можливістю ручного налаштування експозиції та витримки.

Як працює оновлена Google Camera 7.0 – дивіться відео

Приклади зйомки. Зйомка велася на Google Pixel 3 XL, який працює під управлінням Android 10. Опубліковані знімки наочно демонструють різницю між версіями програми – нова обробляє зображення більш реалістично. Переглянути всі тестові фотографії в оригінальній роздільній здатності можна за цим посиланням.

Дата анонсу нової функції та нового смартфона. Очікується, що Google Pixel 4 з подвійною камерою, який вендор готує до анонсу, отримає оновлену версію програми з коробки. Відповідно до недавнього витоку від відомого інсайдера Евана Бласса, презентація смартфона відбудеться 15 жовтня.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Google Google Pixel
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