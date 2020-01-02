Додаток Smoke надає доступ до акаунта Steam прямо з Apple Watch

Власники Apple Watch тепер можуть отримати доступ до свого Steam-акаунта прямо зі смарт-годинника за допомогою додатка Smoke. Він доступний безкоштовно в App Store, а творцем є незалежний розробник Деміен Шерідан.

Можливості додатка

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З допомогою Smoke власники Apple Watch зможуть переглядати доступні ігри у своїй бібліотеці, перелік досягнень та накопичений ігровий час. Також можна переглядати інформацію про кожен з тайтлів доступний в крамниці, чи в бібліотеці друзів.

Серед іншого додаток володіє наступним функціоналом:

Перегляд друзів у мережі, і в які ігри вони нещодавно грали;

Пошук нових матеріалів про ігри;

Збереження матеріалів для продовження читання через додаток на смартфоні;

Можливість відправки матеріалів друзям;

Кастомізація через додаток на смартфоні: настройка колірної гами і зміна іконки додатка.



Smoke дозволяє переглянути бібліотеку, крамницю та перелік друзів

Офіційний аналог клієнта Steam від Valve для Apple Watch наразі відсутній, тому користувачі повинні бути готові надати персональні дані свого облікового запису в Steam сторонньому розробнику.

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