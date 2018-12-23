Додаток Spotify запустили на комп'ютері Apple Macintosh SE

Ентузіасти часто запускають старі ґаджети, додавши до них кілька сучасних "фішок". Цього разу спеціалістам вдалося запустити популярний музичний сервіс Spotify на старенькому комп'ютері Macintosh SE, який побачив світ в далекому 1990 році.

Про це повідомляє Geekon.

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До такої ідеї прийшов один з досвідчених програмних розробників Австралії – Стів Сміт, який написав додаток під архітектуру процесора і операційну систему давно забутого, але свого часу вкрай популярного персонального комп'ютера Apple Macintosh SE.

Сміт назвав додаток MacPlayer. Він з'єднується з аккаунтом через Spotify Connect, доступним за передплатою, і дає змогу прослуховувати плейлисти, перемикати треки, регулювати гучність і навіть подивитися обкладинку альбому.

Звук з адаптованого під застарілі ПК сімейства Macintosh, сервісу Spotify, передається безпосередньо до колонок сучасного типу, які мають вихід в мережу по Wi-Fi. Зважаючи на специфіку часу, в який випускався вінтажний апарат Macintosh SE, обкладинки музичних альбомів і сам інтерфейс сервісу виводяться на екран монохромно і попіксельно.

Запуск MacPlayer на Apple Macintosh SE – дивіться відео

Як зазначив Стів Сміт, при розробці експериментального софта MacPlayer найбільше труднощів викликала синхронізація версії API-протоколів Spotify зі старою системою Macintosh. Австралійський розробник обіцяє викласти свій додаток у відкритий доступ.

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