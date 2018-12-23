Додаток Spotify запустили на комп'ютері Apple Macintosh SE

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Додаток Spotify запустили на комп'ютері Apple Macintosh SE
Додаток Spotify запустили на комп'ютері Apple Macintosh SE / unsplash

Ентузіасти часто запускають старі ґаджети, додавши до них кілька сучасних "фішок". Цього разу спеціалістам вдалося запустити популярний музичний сервіс Spotify на старенькому комп'ютері Macintosh SE, який побачив світ в далекому 1990 році.

Про це повідомляє Geekon.

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До такої ідеї прийшов один з досвідчених програмних розробників Австралії – Стів Сміт, який написав додаток під архітектуру процесора і операційну систему давно забутого, але свого часу вкрай популярного персонального комп'ютера Apple Macintosh SE.

Сміт назвав додаток MacPlayer. Він з'єднується з аккаунтом через Spotify Connect, доступним за передплатою, і дає змогу прослуховувати плейлисти, перемикати треки, регулювати гучність і навіть подивитися обкладинку альбому.

Звук з адаптованого під застарілі ПК сімейства Macintosh, сервісу Spotify, передається безпосередньо до колонок сучасного типу, які мають вихід в мережу по Wi-Fi. Зважаючи на специфіку часу, в який випускався вінтажний апарат Macintosh SE, обкладинки музичних альбомів і сам інтерфейс сервісу виводяться на екран монохромно і попіксельно.

Запуск MacPlayer на Apple Macintosh SE – дивіться відео

 

 

Як зазначив Стів Сміт, при розробці експериментального софта MacPlayer найбільше труднощів викликала синхронізація версії API-протоколів Spotify зі старою системою Macintosh. Австралійський розробник обіцяє викласти свій додаток у відкритий доступ.

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Теги: Техно Ґаджети Apple Додатки
Джерело: Техно
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