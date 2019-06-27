Додаток українських розробників переміг у конкурсі ігор від Google

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Додаток-головоломка G30 – A Memory Maze
Додаток-головоломка G30 – A Memory Maze / tehnot.com

Додаток-головоломка G30 – A Memory Maze, яку розробив киянин Іван Ковальов, переміг на міжнародному конкурсі незалежних ігор від компанії Google, який організовує Google Play.

Як пише nv.ua, у фіналі українська головоломка обійшла схожі по тематиці гри Photographs і Ordia від британських студій EightyEight Games і Loju.

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Окрім того, український додаток потрапив до списку "Найкращих нових мобільних ігор 2018" від The ​​Guardian, "Найращих ігор для iPhone і iPad 2018" від Macworld, "Найкращих відеоігор травня" від Le Monde.

Трейлер гри G30 – A Memory Maze: відео

Про що G30 – A Memory Maze? Як пояснив розробник, це історія людини з когнітивним розладом, яка повертається у минуле, перш ніж хвороба остаточно поглине її пам'ять. Рівні гри - це спогади головного героя. Отож гравець має вирішувати головоломки, щоб відновити візуальний образ події, а також думки і почуття, які з ним пов'язані.

Сюжет гри може змінювати зміст, в залежності від дій гравця, випробувати стану людей з психічними розладами і то, як вони сприймають навколишній світ. 

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Теги: Техно Google Google Play Додатки Ігри
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