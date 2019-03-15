Додаток від Google покращив якість зйомки Samsung Galaxy S10: фото

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Додаток від Google покращив якість зйомки Samsung Galaxy S10: фото
Додаток від Google покращив якість зйомки Samsung Galaxy S10: фото / Техно 24

Флагманські смартфони Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ отримали потрійний модуль основної камери, якість якої відзначили експерти DxOMark. Проте, як виявилося, новинки можуть робити ще кращі знімки за допомогою стороннього додатку.

Завдяки ентузіастам з XDA Developers користувачі флагманів Samsung на процесорі Snapdragon 855 вже можуть випробувати порт знаменитої Google Camera, в якому працюють Night Sight, HDR + і портретний режим. Нижче ви можете порівняти отримані фотографії.

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При хорошому освітленні стічна камера Samsung Galaxy S10 має більш широкий динамічний діапазон, а самі знімки виходять більш "теплими". В цілому відмінності мінімальні і в таких умовах зйомки особливої ​​необхідності в GCam немає.

У випадку з фронтальною камерою результати вельми неоднозначні. З одного боку, зроблені за допомогою GCam селфі вийшли більш деталізованими. З іншого боку, рідний додаток камери значно акуратніше розмиває задній фон в портретному режимі.


Портрет на фронтальну камеру Samsung


Портрет на фронтальну камеру додатком Google

Всі переваги камери Google розкриваються при недоліку освітлення: GCam прибирає засвітки і видає більше деталей в яскравих ділянках. Навіть в повній темряві режим Night Sight від Google робить знімок, де можна розгледіти безліч деталей, тоді як стічний додаток Samsung залишає кадр темним і змазаним навіть при активації штучного інтелекту.

Важливо відзначити, що порт камери Google вимагає прав суперкористувача і поки перевірений в справі тільки на моделях з процесорами Qualcomm.

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Теги: Техно Смартфони Google Samsung Galaxy S10 Samsung
Джерело: 24 Канал
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