DOOM Eternal: новий сюжетний трейлер та дата виходу гри

Довгоочікувана гра DOOM Eternal стане одним із головних бойовиків 2020 року. Тим часом, в мережі опублікували новий трейлер, який розкриває сюжет майбутнього проєкту.

Що відомо про сюжет гри

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Через 131 рік, в 2151 році, на Землю прийде Пекло. Врятувати людство може лише один герой – Думслеєр. І робити він це буде як на рідній планеті, так і в далекому космосі, де, імовірно, ховається головний лиходій.

Головний герой

Що примітно, тепер користувачі точно знають, що головний герой ніякий не ангел, демон або нефалем – він звичайна людина. Але явно не та, за яку вони грали в класичних частинах DOOM. Думслеєром, до речі, може виявитися демон, який називає нинішнього Думслеєра "узурпатором".

Втім, це не більше ніж припущення, а правду користувачі дізнаються вже зовсім скоро.

Новий трейлер DOOM Eternal – дивіться відео

Дата релізу гри

Нагадаємо, що реліз DOOM Eternal на PS4, Xbox One, Stadia і PC відбудеться 20 березня. Версія для Switch вийде трохи пізніше.

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