DOOM Eternal: дата виходу та нові трейлери гри

Одним із найбільш очікуваних шутерів цього року по-праву вважається DOOM Eternal. Студія Bethesda покладає на гру чималі надії, тому на власній конференції в рамках E3 2019 розробники показали нові трейлери та розповіли про сюжет та дату виходу DOOM Eternal.

Особливості геймплею. Геймплейний ролик DOOM Eternal демонструє, наскільки екшен додав в динаміці. А нові анімації добивань не поступаються в брутальності хіту 2016 року.

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У доданому мультиплеєрному режимі один гравець візьме на себе управління піхотинцем, а два інших – демонами. При цьому пекельні створіння зможуть закликати орди звичайних супротивників, які контролюються штучним інтелектом.

Сюжетний трейлер DOOM Eternal – дивіться відео

Геймплейний трейлер DOOM Eternal – дивіться відео

Дата виходу. Крім того, id Software розкрила дату виходу сиквела. Реліз відбудеться 22 листопада 2019 року для PC, PS4, Xbox One та Nintendo Switch.

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