Bethesda пояснила, чому в мультиплеєрі DOOM Eternal немає режиму "Бій на смерть"
Ще в середині минулого року стало відомо, що в мультиплеєрі DOOM Eternal не буде режиму "Бій на смерть", який популяризувала оригінальна Doom 1993 року. Замість нього основним режимом на старті стане Battlemode, де два гравці в ролі демонів намагаються вбити Думслеєра, яким керує третій гравець.
Серед іншого особливістю Battlemode є те, що його розробкою займалася сама id Software. У DOOM 2016 року за мультиплеєр відповідала стороння студія.
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Пояснення Bethesda
В нещодавньому інтерв'ю виданню Shacknews віце-президент Bethesda з маркетингу Піт Хайнс все-таки пояснив, чому в мультиплеєрі DOOM Eternal не буде режиму "Бій на смерть".
Цей режим дуже старий. Наша найбільша проблема з DOOM 2016 року складалася в тому, хоча деякі можуть з цим не погодитися, що мультиплеєр був зроблений не в id Software, тому відчувався дуже відірваним від основної гри, яку всі полюбили,
– зазначив Хайнс.
Хайнс додав, що розробники не хочуть робити щось тільки заради того, щоб зробити це, тому що воно завжди так було. Замість цього автори хочуть робити щось цікаве і викликає відгук.
Коли вийде DOOM Eternal
Гра вийде вже 20 березня на PS4, Xbox One, Stadia і РС, а пізніше добереться і до Nintendo Switch.
Трейлер DOOM Eternal:
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