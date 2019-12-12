Дорогий монітор Apple Pro Display XDR вимагає ще й "коштовного" догляду

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Apple Pro Display XDR / Wylsacom

Разом із десктопом Mac Pro за 52 тисячі доларів у продаж надійшов й монітор Apple Pro Display XDR за 5 999 доларів. Однак преміальною виявилась не лише ціна новинки, але й інструкція по догляду за нею.

Особливості дисплея та догляду за ним

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Apple особливо застерігає користувачів від використання "неофіційних" аксесуарів для протирання дисплея Apple Pro Display XDR.

За даними виробника, спеціальне покриття Pro Display XDR призначене для захисту від відблисків зі збереженням високої контрастності зображення.

Огляд Pro Display XDR – дивіться відео

На сторінці підтримки продукту компанія підкреслює, що користувачі ніколи не повинні протирати нанотекстурне скло чим-небудь, крім спеціальної полірувальної тканини, що поставляється в комплекті з дисплеєм.

Використовуйте тільки суху полірувальну тканину, що поставляється з дисплеєм для того, щоб витерти пил або бруд з екрану. Не додавайте воду і не використовуйте інші рідини для очищення нанотекстурованого скла. Ніколи не використовуйте будь-яку іншу тканину,
– йдеться в інструкції.


Як доглядати за монітором Apple

Догляд за серветкою

При забрудненні фірмової серветки її рекомендується прати вручну з милом і просушувати протягом 24 годин.

Якщо користувач з якоїсь причини втратив цей аксесуар, йому рекомендується звернутися до служби підтримки, щоб замовити ще один такий же. Примітно, що роздрібна вартість "ай-серветки" не повідомляється.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Ґаджети Техно Новини Техно Apple
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