Дорогий "середнячок": з'явилися характеристики гнучкого смартфона Motorola Razr

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Концепт складного смартфона Motorola Razr
Концепт складного смартфона Motorola Razr / Фото з вільних джерел

Слідом за деталями щодо функцій та програмного забезпечення складного смартфона Motorola в мережі з’явилися технічні характеристики новинки. На відміну від вже анонсованих пристроїв, Motorola Razr увійде в лінійку середньорівневих смартфонів.

Дисплей. Спеціалісти ресурсу XDA Developers відзначили, що гнучкий Motorola Razr отримає внутрішній 6,2-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2142 х 876 пікселів. Зовні буде екран невідомого розміру з роздільною здатністю 800 х 600 пікселів. Він буде використовуватися в основному для повідомлень.

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Основні характеристики. Пристрій побудований на базі торішнього 8-ядерного процесора Snapdragon 710 з графічним прискорювачем Adreno 615. Відомо, що Motorola Razr буде доступний в двох версіях, 4 ГБ / 64 ГБ і 6 ГБ /128 ГБ. Ємність вбудованого акумулятора, як повідомляється, буде складати всього 2730 мАг.

Також джерело повідомило, що для ґаджета планують чорне, біле і золоте забарвлення.

Motorola Razr
Патентні зображення гнучкого смартфона Motorola Razr

Ціна. Незважаючи на далеко не флагманські характеристики, доступним пристрій не буде. За даними The Wall Street Journal, вартість складного Motorola Razr буде починатися від 1 500 доларів (близько 40 000 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Motorola Ціни
Джерело: 24 Канал
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