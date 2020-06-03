Компанія Hublot представила свій новий розумний годинник Big Bang E. Ґаджет працює на операційній системі Google Wear OS, відрізняється незвичним дизайном та чималим цінником.

24 канал ознайомився з характеристиками незвичного розумного годинника та кількома його версіями.

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Характеристики Hublot Big Bang E

Перша модель розумного годинника від Hublot, під назвою Big Bang вийшла обмеженим тиражем. Її використовували судді на Чемпіонаті світу з футболу у 2019 році. Нова версія буде доступна для вільної купівлі.

Годинники Big Bang E можна буде придбати у двох версіях – в керамічному або титановому корпусі. Різниця в ціні між цими версіями у 600 доларів. Циферблат захищений сапфіровим склом, екран AMOLED з роздільною здатністю 390×390 пікселів. Годинники захищені від води – можна занурювати до 30 метрів.

Відео демонструє новий годинник Hublot Big Bang E

Для управління передбачена фізична коронка справа. Всередині процесор Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор всього 300 мАг – однак його має вистачити на добу користування.

Годинник немає GPS, зате має NFC. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4 (2,4 ГГц). Передбачені ексклюзивні циферблати.

Фото Hublot Big Bang E

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Ціна Hublot Big Bang E

Придбати Hublot Big Bang E вперше можна буде онлайн в США, Китаї, Європі і Великобританії. Дата старту продажів не повідомляється, але відома ціна: