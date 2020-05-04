Дослідник купив на eBay старі бортові комп'ютери електромобілів Tesla з даними їх власників
Незалежний дослідник з США виявив невидалену інформацію в проданих на eBay вживаних електронних блоках управління (ECU) і блоках управління MCU (Media Control Unit) електромобілів Tesla. Там можна знайти дані попередніх власників, включаючи імена користувачів і паролі до акаунтів Google або Spotify, які зберігаються в цих бортових комп'ютерах в незашифрованому вигляді.
Дослідник відразу повідомив Tesla про свою знахідку і проблеми з невидаленими з електронних блоків даними. У компанії почали розслідування щодо цього інциденту, повідомляє Electrek.
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Як відреагувала Tesla
У компанії пояснили, що після заміни в рамках гарантійного обслуговування або ремонту всі старі блоки очищаються перед утилізацією.
Виявилося, що ця процедура робиться лише в заводських умовах. А в сервісних центрах фахівці після проведення робіт можуть просто викинути ці непотрібні блоки в сміттєвий контейнер, без попереднього видалення з них даних. Іноді по ці блокам просто вдаряють кілька разів молотком, приводячи їх в непотрібний вигляд.
Втім, часто мікросхеми всередині блоків залишаються неушкодженими після такого впливу. Далі ці пристрої потрапляють на вторинний ринок запчастин і можуть використовуватися зловмисниками для злому різних акаунтів їхніх колишніх власників. Причому продаються навіть розсипом такі пошкоджені блоки по 5-10 доларів.
Наразі безліч таких вживаних блоків ECU для Tesla продаються на eBay
Інші проблеми вживаних Tesla
Раніше власники вживаних електромобілів Tesla зіткнулися з несподіваною проблемою – флеш-пам'ять в одному з блоків управління бортової системи починає виходити з ладу, що призводить до повного знерухомлення і блокування машини. Для ремонту необхідна заміна елемента блоку управління MCU (Media Control Unit), яка може бути зроблена безкоштовно по гарантії, а після закінчення терміну гарантійного обслуговування така послуга вже буде коштувати до 3 000 доларів.
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