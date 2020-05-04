Дослідник купив на eBay старі бортові комп'ютери електромобілів Tesla з даними їх власників

Незалежний дослідник з США виявив невидалену інформацію в проданих на eBay вживаних електронних блоках управління (ECU) і блоках управління MCU (Media Control Unit) електромобілів Tesla. Там можна знайти дані попередніх власників, включаючи імена користувачів і паролі до акаунтів Google або Spotify, які зберігаються в цих бортових комп'ютерах в незашифрованому вигляді.

Дослідник відразу повідомив Tesla про свою знахідку і проблеми з невидаленими з електронних блоків даними. У компанії почали розслідування щодо цього інциденту, повідомляє Electrek.

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Як відреагувала Tesla

У компанії пояснили, що після заміни в рамках гарантійного обслуговування або ремонту всі старі блоки очищаються перед утилізацією.

Bad news Sunday. If you had infotainment computer in your Tesla replaced (model3 FSD upgrade, mcu2 retrofit, mcu1 emmc fix or any other fixe requiring computer swap) - consider all accounts you logged into from the car compromised and change pwds.https://t.co/sCs7elRoyk — green (@greentheonly) May 3, 2020

Виявилося, що ця процедура робиться лише в заводських умовах. А в сервісних центрах фахівці після проведення робіт можуть просто викинути ці непотрібні блоки в сміттєвий контейнер, без попереднього видалення з них даних. Іноді по ці блокам просто вдаряють кілька разів молотком, приводячи їх в непотрібний вигляд.

Втім, часто мікросхеми всередині блоків залишаються неушкодженими після такого впливу. Далі ці пристрої потрапляють на вторинний ринок запчастин і можуть використовуватися зловмисниками для злому різних акаунтів їхніх колишніх власників. Причому продаються навіть розсипом такі пошкоджені блоки по 5-10 доларів.



Наразі безліч таких вживаних блоків ECU для Tesla продаються на eBay

Інші проблеми вживаних Tesla

Раніше власники вживаних електромобілів Tesla зіткнулися з несподіваною проблемою – флеш-пам'ять в одному з блоків управління бортової системи починає виходити з ладу, що призводить до повного знерухомлення і блокування машини. Для ремонту необхідна заміна елемента блоку управління MCU (Media Control Unit), яка може бути зроблена безкоштовно по гарантії, а після закінчення терміну гарантійного обслуговування така послуга вже буде коштувати до 3 000 доларів.

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