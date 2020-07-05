Кілька років тому віртуальна реальність була постійно на слуху, але зараз ажіотаж навколо цієї технології пішов на спад. Серед головних причин – брак якісного VR-контенту і технічні особливості, що викликають у багатьох людей так звану кіберхворобу.

Користувачів просто заколисує і у них починає боліти голова. Американські дослідники розробили набір інструментів, що дозволяє назавжди забути про дискомфорт.

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Як вдалося підійти до вирішення кіберхвороби

Набір інструментів, який отримав назву GingerVR, був створений на базі Unity програмістами з Університету Техас в Сан-Антоніо (UTSA). За словами розробників, їх рішення дозволяє знизити болючі відчуття або навіть повністю їх усунути. Вони впевнені, що це дозволить остаточно вирішити проблему кіберхвороби в майбутньому.

"Кіберхвороба" – це загроза для користувачів віртуальної реальності, яка потенційно може спричинити величезний вплив на індустрію VR. Негативні симптоми, з якими стикається користувач, здатні знизити продуктивність людини, обмежити навчання і перешкодити прийняттю рішень.

На думку дослідників, до 50% всіх людей схильні до даної проблеми. Деякі з часом здатні звикнути, тоді як у інших хворобливі відчуття настільки сильні, що вони знімають гарнітуру через кілька секунд використання.

Набір інструментів GingerVR отримав свою назву на честь рослини, що сприяє позбавленню від нудоти. Програмісти заявляють, що методика реалізує 8 різних сценаріїв зниження кіберхвороби. Всі вони легко інтегруються в існуючі рішення і не викликають конфліктів.