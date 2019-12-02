Дослідники представили вражаючий матеріал для холодильників майбутнього

Технології охолодження, які використовуються в холодильниках і кондиціонерах, це багатомільйонний бізнес. Є кілька підходів до виробництва цієї техніки, і міжнародна команда дослідників наблизилася до реалізації ще одного.

Існує три класи технологій калоричного охолодження – магнітокалоричний, електрокалоричний і еластокалоричний. Всі вони "зелені" і не виділяють пари. Магнітокалоричний метод – найстарший з них, розробляється протягом 40 років та незабаром вийде на ринок, повідомляє Phys.org.

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Нова технологія охолодження

Вчені під керівництвом професора Ічіро Такеучі створили еластокалоричний матеріал за допомогою 3D-друку зі сплаву нікелю й титану. Він виявився не тільки потенційно набагато ефективнішим ніж сучасні технології охолодження, але і повністю безпечним для навколишнього середовища. Додатковою перевагою стало й те, що матеріал можна швидко масштабувати для використання в габаритних пристроях.

Слабке місце еластокалоричних матеріалів – їх нестійкість до зносу. Люди очікують, що їх холодильники або кондиціонери будуть працювати років десять мінімум. Тому команда вчених ретельно протестувала свою розробку.

Що таке еластокалоричний ефект?Чи помічали ви коли-небудь, як охолоджується кулька, з якої випускають повітря або нагрівається при розтягуванні гумова стрічка для фітнесу? Саме це і є еластокалоричним ефектом – зміна температури матеріалу, викликане адіабатичним розтягуванням чи стисненням. Такою властивістю володіють не лише полімери, а й металеві сплави.

За чотири місяці матеріал пройшов мільйон циклів, однак його здатність до охолодження не ослабла. Це прорив, адже деякі еластокалоричні матеріали виявляють ознаки руйнування вже після декількох сотень циклів.

Професор Такеучі розробляв свою технологію на протязі десяти років, після того як отримав премію за видатний винахід року в 2010 році. У 2014 році Міністерство енергетики США назвало еластокалоричне охолодження "найбільш перспективною технологією". Тепер його розробка впритул наблизилася до комерціалізації.

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