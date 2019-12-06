Дослідники виявили ще 19 галактик, де невідомо чому відсутня темна матерія

Це відкриття значно підвищує кількість галактик, в яких вчені не можуть зафіксувати наявність темної матерії. До цих пір вважалося, що без темної матерії формування галактики неможливо. Якщо дані підтвердяться, то сучасна теорія формування Всесвіту виявиться хибною.

Темна матерія

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За припущенням вчених, вона становить приблизно 22 відсотки Всесвіту. Попри те, що безпосередньо її ніхто не спостерігав, оскільки вона не випромінює світло, вона має силу тяжіння, за допомогою якої атоми збираються разом і поступово формують галактики.

Наявність темної матерії можна побічно визначити за швидкістю обертання галактики, яка буде вищою, ніж якби вона складалася лише з баріонів матерії. Це прискорене обертання властиво кожній галактиці у Всесвіті. Однак нещодавно вчені виявили, що це не завжди так.

Перші відкриття

Вперше повідомлення про виявлення галактики, у якій немає темної матерії, з'явилося в березні 2018 року. Команда астрофізиків з Єльського університету вказала, що середня швидкість кульових скупчень в галактиці NGC 1052-DF2 збігається з баріонною моделлю. Однак інші вчені вважали ці висновки спірними, пише Life Science.



Галактика NGC 1052-DF2

Новий метод

Згодом були знайдені нові приклади таких галактик. Зокрема, нещодавно в журналі Nature Astronomy вийшла стаття, в якій описані 19 нових карликових галактик, які не мають, судячи з усього, темної матерії. Розрахунки астрофізиків були зроблені із застосуванням нового методу, який дозволяє виділити рух атомів водню, що не враховували попередні методи.

Проте, цілковитої певності немає і зараз, оскільки є "систематичні пропуски" у вимірюваннях, які ще тільки належить заповнити. Наприклад, якщо кут галактики щодо Землі виміряти некоректно, в розрахунках з'явиться помилка.

Однак якщо вимірювання підтвердяться, і виявиться, що в низці галактик відсутня темна матерія, сучасні теорії формування Всесвіту – зокрема, модель Лямбда-CDM – доведеться відкинути.

Що таке модель Лямбда-CDM?Це сучасна космологічна модель, в якій просторово-плоский Всесвіт заповнений, окрім звичайної баріонної матерії, темною енергією (що описується космологічною сталою Λ в рівняннях Ейнштейна) і холодною темною матерією (Cold Dark Matter). Її часто називають стандартною моделлю космології великого вибуху, тому що вона пояснює наявність і структуру космічного мікрохвильового фону, великомасштабну структуру скупчень галактик, та розподіл водню, гелію, літію й кисню в нашому Всесвіті.

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