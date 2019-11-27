Дослідникик виявили сліди льоду в уламках метеориту віком 4,6 мільярда років

Древній метеорит Acfer 094, що зберігає інформацію про часи формування Сонячної системи, було знайдено ще в 1990 році в пустелі Алжиру. Під час нового дослідження його уламків вчені виявили в ньому дрібні порожнини, в яких колись містилися кристали льоду.

Дослідникам не відомо, коли Acfer 094 впав на Землю, однак вони знають його вік. Новий аналіз показав, що метеорит прилетів до нашої планети з зовнішніх областей Сонячної системи, повідомляє Science Alert.

Цікаво: Астрономи виявили галактику одразу з трьома надмасивними чорними дірами в центрі: фото

За минулі тридцять років метеорит вивчили з усіх боків, але команда вчених під керівництвом планетолога Мегумі Мацумото з Кіотського університету зуміла по-новому поглянути на знахідку. Для цього вони об'єднали методи мікроскопії, спектроскопії і збору зразків.

Уламок метеорита Acfer 094 знайденого в Алжирі / suara.com

Висока роздільна здатність дозволила розглянути деталі як високу пористість уламка, яка раніше залишалася не поміченою. Діаметр пор становить близько 11 мікрометрів (трохи більше червоних кров'яних тілець). Крім цього вчені знайшли в метеориті сліди взаємодії води з мінералами. Звідси дослідники зробили висновок, що в цих дрібних порах колись були кристали льоду.

Цей дрібний уламок зберігає цінну геологічну інформацію про формування Сонячної системи,

– заявив Мацумото.

Як формувався метеорит

Мінеральних слідів виявилося набагато більше, ніж очікували вчені від кількості льоду в пористому матеріалі. Тому вони почали шукати інші джерела мінералів.

Для цього автори змоделювали метеорит, від якого, імовірно, і відколовся цей уламок. Відповідно до моделі, це космічне тіло сформувалося з пилу на межах Сонячної системи. Спершу воно складалося з силікатних частинок, покритих водним льодом. Але згодом густий пил почав покривати лід та твердіти на поверхні й всередині. Врешті сформувалося тіло з масивним льодовим ядром і мантією без льоду.



Дані аналізу уламка Acfer 094 / Matsumoto

Після того, як астероїд перетнув лінію снігу, лід сублімувався, особливо в ядрі. Це змінило структуру астероїда, залишивши порожні пори і сліди мінеральних взаємодій з водою. Після цього астероїд якимось чином розвалився, і фрагмент Acfer 094 виявився в алжирській пустелі.

Сліди водного льоду вже знаходили в астероїдах, але залишалося відкритим питання про те, як лід в них потрапляв. Це дослідження дало вченим можливе пояснення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно