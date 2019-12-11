Дослухались до користувачів: у Gmail з’явилась нова корисна функція

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Нова функція у Gmail / unsplash.com

У поштовому сервісі Gmail з’явилась нова функція, яка дає змогу прикріплювати ланцюжок листів до нового повідомлення. Як кажуть в компанії, про це просили самі користувачі.

Як сказано у блозі компанії, нову послугу ввели після того, як багато користувачів заявили що у деяких ситуаціях легше прикріпити листи, ніж пересилати їх.

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"Надсилання електронних листів у вигляді вкладень дає змогу написати коротке повідомлення електронної пошти своїм одержувачам та додати набір додаткових електронних листів, які одержувачі можуть безпосередньо відкривати у себе на пошті", – пояснюють у Gmail.

Як працює нова функція

Прикріпити листи до нового повідомлення можна двома способами:

  • Перенести листи у вікно редагування
  • Натиснути на бесіду правою кнопкою миші і вибрати "Переслати прикріпленими".

Gmail з’явилась нова корисна функція

Додати нову функцію в Gmail можна кількома методами  

Цю функцію запускають за замовчуванням. Випробувати нову функцію користувачі Gmail зможуть вже у січні 2020 року. Її будуть запускати поступово, починаючи з 6 січня. Користувач зрозуміє. Що ця функція йому доступна, коли побачить опцію "Надіслати як вкладення" у меню "Більше" (відображається як три крапки).

Gmail з’явилась нова корисна функція

Прикріплювати і пересилати листи користувачі Gmail зможуть вже в січні  

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Теги: Gmail Новини Техно Техно Інтернет
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