Доставка дронами може бути небезпечна для екології: деталі

Доставка дронами зараз виглядає дуже новаторським і комфортним рішенням, особливо зважаючи на пандемію коронавірусу. Однак, такий метод доставки може завдавати шкоди.

Як йдеться у новому дослідженні Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера, дрони-постачальники можуть наносити набагато більше шкоди навколишньому середовищу, ніж електромобілі і навіть дизельні машини, передає newatlas.com.

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У чому річ

Як пояснюють автори дослідження, у мультикоптерів немає крил, тому вони повинні постійно забезпечувати тягу вгору під час польоту. На це витрачається багато енергії. А якщо вони ще й доставляють товар, то енергії йде ще більше.

Ще одна проблема – дрони можуть перевозити тільки одну посилку, тобто їм доведеться виконувати дуже багато польотів. При цьому вантажні автомобілі беруть багато посилок і розвозять їх по маршруту.

Експерти підрахували, що дрони споживають до 10 разів більше енергії, ніж електрофургони. Та у 5 разів більше, ніж звичайні вантажівки.

Виключенням може стати хіба сільська місцевість. Там будинки розташовані на великій відстані один від одного, тож автомобілі втрачають більше енергії на доставку.

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