Де замовляти їжу онлайн: підбірка інтернет-магазинів продуктів в Україні

В Україні офіційно продовжили карантин до 25 квітня. Головна рекомендація – якомога рідше виходити здому. Тож Техно 24 підготував підбірку інтернет-магазинів продуктів в Україні, що забезпечують доставку їжі та продуктів додому.

Це один із найпопулярніших сервісів з доставкою продуктів в Україні. Через цей портал можна замовити продукти з Ашану, Metro, Novus, Мегамаркету та Фуршету.

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Сервіс працює у 8 містах України: Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Житомирі та Запоріжжі.

На Zakaz.ua зараз істотно збільшилась кількість доставок

Також Zakaz.ua має мобільний додаток (доступний iOS, Android), за допомогою якого теж можна робити замовлення.

За час карантину кількість замовлень зросла на 80%, тож свої продукти, доведеться чекати кілька днів.

Цей сервіс раніше був відомий як Eda.ua. Наразі зробити замовлення можна у Києві та Дніпрі. Весь перелік закладів, де можна зробити замовлення, можна переглянути за посиланням.

Menu.ua працює лише у Києві та Дніпрі

Замовлення можна зробити за телефоном, через сайт і мобільні додатки (iOS, Android).

Це застосунок, за допомогою якого можна замовити їжу із кафе та ресторанів, А також продукти з супермаркету, товари з аптеки, подарунки і взагалі "що завгодно" (це не жарт, сервіс має такий розділ).

На Glovo можна замовити "що завгодно"

ЗаразGlovo працює в 7 українських містах: Київ, Дніпро, Вінниця, Вишневе, Івано-Франківськ, Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Херсон, Черкаси, Чернігів, Чернівці.

Додаток Glovo доступний на iOS, Android.

Raketa забезпечує безкоштовну доставку

Це український сервіс доставки їжі запрацював наприкінці 2019 року. Нині кур'єри Raketa працюють у Києві, Львові, Харкові та Одесі.

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Цікаво, що доставка тут безкоштовна. Також у період поширення коронавірусу сервіс запустив послугу безконтактної доставки. Кур'єр домовляється із замовником і залишає посилку у конкретному місці.

Raketa доступна на iOS і Android.

Скористатись послугами Uber Eats можна у 4 українських містах: Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Оформити доставку можна через сайт або додаток iOS чи Android.

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