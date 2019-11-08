Доставка з Aliexpress в Україну: Джек Ма пообіцяв зменшити терміни

Засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джека Ма виступив на Київському міжнародному економічному форумі. Там він поспілкувався із підприємцями, зокрема розповів про доставку Aliexpress в Україну.

Зокрема, під час спілкування Ма запитали, чи буде виправлена ситуація щодо доставки продукції Aliexpress (цей інтернет-майданчик входить до Alibaba Group).

Цікаво: Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера

Він відповів, що був здивований такою ситуацією.

Я був дуже розчарований, коли дізнався, що посилки з Aliexpress в Україну йдуть 4-7 днів. Це ж як у минулому столітті. Я ще уточню це питання у команди, – сказав Джека Ма.

Цікаво, що українці зазвичай чекають посилку з Aliexpress значно довше – від двох до 4 тижнів. Тож засновник Alibaba Group пообіцяв виправити цю ситуацію.

"Ми повинні це виправити. Ми повинні покращити логістику. Логістика – це важливо. Платежі – це важливо. Інтернет – це важливо", – заявив Ма.

Що таке Aliexpress? Це інтернет-майданчик для продажу товарів, китайський аналог сервісів Amazon та eBay. Сайт допомагає малим підприємствам продавати свою продукцію клієнтам по всьому світі.



Інтерфейс сайту доступний англійською, іспанською, нідерландською, французькою, італійською, польською, португальською та російською. Цікаво, що покупці в Китаї не мають змогу купувати на AliExpress, не зважаючи на те що всі роздрібні торговці — китайці.