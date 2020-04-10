Достовірна інформація про боротьбу з COVID-19 в Україні: запустили дашборд

Аби знизити кількість неправдивої інформації про поширення коронавірусу в Україні Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний інформаційний дашборд.

Як розповів глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, цей дашборд надає повну, достовірну інформацію про боротьбу з COVID-19 в Україні.

Важливо Портал з державними послугами Дія офіційно запрацював

Також цей сервіс інформує про забезпеченість медичних закладів необхідними ресурсами.

Достовірна інформація про COVID-19 в Україні / Скріншот

Що можна побачити на сервісі

На аналітичних панелях порталу відображається інформація про лікарні, ліжкомісця, вільні апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту, медичний персонал тощо. Цю інформацію можна переглянути як по всій Україні загалом, а також по кожній області та навіть лікарні.

На сервісі можна контролювати в режимі онлайн ситуацію із забезпечення лікарень. Тож на основі цих даних можна швидко реагувати в разі потреби: постачати ліки, обладнання, додатковий персонал та інше.

Цей дашборд буде оновлюється щодня, він доступний за посиланням.

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