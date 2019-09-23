Dota 2 масово банить гравців: у чому річ

Компанія Valve, видавець популярної гри гри Dota 2 проводить одразу кілька хвиль банів токсичних гравців. Доступ до гри закривають читерам, тобто тим, хто продає доступ до Steam-акаунтів, і ображає інших гравців.

"Протягом наступних тижнів ми будемо уточнювати роботу алгоритмів, які виявляють ці типи поведінки, і проводити щотижневі бани, які будуть вступати в силу без попередження", – попереджають в компанії.

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Акаунти, які потраплять під бан, будуть зв'язаними з телефонними номерами і їх помістять у чорний список.

Для чого це торібно? Розробники популярних онлайн-ігор часто стикаються з необхідністю модерувати поведінку гравців в онлайні: одне з популярних рішень – дати іншим гравцям скаржитися на агресивну і неприємну поведінку користувача, що веде до його тимчасового або постійного бану.

У Dota 2 теж є система оцінки гравця – за спортивну та чесну поведінку користувачів нагороджують, додаючи бали. При цьому гравці можуть відправляти скарги на тих, хто заважає грати або ображає інших. За таку поведінку з гравця знімають бали.

У новій хвилі банів гравцям з низькою кількістю балів закриють доступ до гри. Деяким — аж на 19 років – до 2038 року.

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