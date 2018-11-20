Dota 2 отримала масштабне оновлення: деталі про патч 7.20

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Dota 2 отримала масштабне оновлення
Dota 2 отримала масштабне оновлення / Фото з вільних джерел

Компанія Valve випустила патч 7.20 для гри Dota 2. Відзначимо, це перше масштабне оновлення тайтлу після міжнародного турніру The International 2018.

Про це повідомляється на офіційному сайті Dota 2.

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Патч 7.20 в черговий раз поміняв ігрову карту і додав нового героя – Grimstroke в Capitans Mode. Крім звичного коригування балансу персонажів, гравці побачать нові артефакти і кілька незвичайних механік.

Основні зміни в патчі 7.20:

  1. Добивання союзного крипа тепер дає 20% золота від його вартості;
  2. З'явився окремий слот в інвентарі для сувою телепортації;
  3. Вилучена щоденна ротація бонусних героїв;
  4. Змінено формулу броні, завдяки якій всі споруди втратили кілька одиниць броні. Також споруди перестали отримувати бонус броні від союзних героїв поблизу;
  5. Перероблена формула регенерації здоров'я і мани від характеристик;
  6. Змінено Splash і Cleave;
  7. Тривалість дня і ночі тепер становить 5 хвилин;
  8. Додано новий ефект контролю – зв'язка;
  9. Бонусна швидкість пересування від предметів тепер додається у відсотках;
  10. Додані нові артефакти: Yasha and Kaya, Kaya and Sange, Ring of Tarrasque, Holy Locket;
  11. Вилучений артефакт Ring of Aquila.

Більше про нововведення можна дізнатися на офіційному сайті Dota 2.

Огляд патча 7.20 для Dota 2 – дивіться відео

 

Відзначимо, новий патч повністю переверне гру, найважче буде спортсменам-першовідкривачам, яким доведеться "переварити" нове оновлення за лічені дні.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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