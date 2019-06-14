Valve представила гру Dota Underlords: що про неї відомо

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Dota Underlords - огляд Бети (Auto Chess від Valve) і стрес-тест
Dota Underlords: деталі бета-тестування та стрес-тесту / Beltion

Студія Valve анонсувала нову гру, яка отримала назву Dota Underlords. Зауважимо, це самостійний "шаховий" проект, який заснований на популярній модифікації Dota Auto Chess від китайських розробників Drodo Studio.

Тестування Dota Underlords. В офіційному блозі Dota 2 повідомляється, що від вечора 13 червня доступ до нового проекту можуть отримати всі власники бойового пропуску Dota 2 в рамках попереднього стрес-тесту.

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До цього протягом кількох тижнів Valve тестувала Dota Underlords в обмеженому колі користувачів. А вже через тиждень перейде в стадію відкритого бета-тестування.

Особливості стрес-тесту Dota Underlords. Учасники стрес-тесту зможуть поборотися проти семи інших гравців, відточувати свої навички в матчах проти ботів (складність можна міняти від легкого до неможливого рівня), а також грати в складах команд. Після релізу відкритої бети додадуть підбір суперників по рейтингу а також мультиплатформенний кросплей з єдиним прогресом.

Огляд Dota Underlords – дивіться відео

Дата виходу Dota Underlords. Коли вийде фінальна версія гри Dota Underlords, поки не повідомляється.

Що відомо про Dota Underlords? Underlords стала другою окремою грою по Dota 2. Першою була колекційна карткова гра Artifact в 2018 році, яка отримала змішані відгуки. Underlords – це окрема версія Auto Chess, яка є модом для Dota 2, сиквела оригінальної гри Dota, яка в свою чергу була модом для Blizzard Warcraft 3.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно Steam
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