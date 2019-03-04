Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест

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Дотерський сленг
Дотерський сленг / Pinterest

Dota 2 є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін в Україні. Наша країна подарувала світу таких зірок як Данило Dendi Ішутін та Володимир No[o]one Міненко, а тисячі молодих людей запалюються грою дізнавшись про їх успіхи.

Комунікація – одна з найважливіших складових перемоги у кіберспортивному світі. Чи зможете ви відповісти на запитання з войс-чату або пояснити батькам, що розмовляєте цілком цензурною мовою?

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24 техно підготував для вас тест, який допоможе у цьому розібратись:

 

Автор: Дмитро Москвич

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Теги: Новини Техно Техно Ігри Кіберспорт
Джерело: 24 Канал
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