Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
Dota 2 є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін в Україні. Наша країна подарувала світу таких зірок як Данило Dendi Ішутін та Володимир No[o]one Міненко, а тисячі молодих людей запалюються грою дізнавшись про їх успіхи.
Комунікація – одна з найважливіших складових перемоги у кіберспортивному світі. Чи зможете ви відповісти на запитання з войс-чату або пояснити батькам, що розмовляєте цілком цензурною мовою?
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24 техно підготував для вас тест, який допоможе у цьому розібратись:
Автор: Дмитро Москвич
Джерело: 24 Канал
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