Ідеальне співвідношення ціни та якості: нова лінійка realme вже в продажу

Ось і настав час героїв. 7 квітня відбулася презентація нової 6 лінійки смартфонів від realme. Вже 10 квітня realme 6 4/64 Гб продавався зі швидкістю один смартфон на кожні 10 хвилин.

А сьогодні, 22.04.2020, був даний старт продажів нової лінійки смартфонів realme.

І якими б приємними не були ціни на ці смартфони, при всьому їхньому технічному фарші, старт продажів супроводжується дуже привабливою пропозицією. Тільки до 30 квітня можливо купити смартфони нової лінійки realme і отримати навушники в подарунок. realme 6 Pro і realme 6 4/128 Гб йдуть в комплекті з бездротовими навушниками realme Buds Air White. А realme 6i 3/64 Гб та realme C3 3/64 Гб – з бездротовими навушниками realme Buds Wireless.

realme 6 (4/128 Гб) – герой геймінга, найпотужніший смартфон з чотирма камерами в сегменті

– Перший смартфон в лінійці бренду з ігровим процесором Hellio G90T,

– Екран 6,5 дюймів з роздільною здатністю Full HD + з частотою оновлення зображення – до 90 Гц.

– Фронтальна 16-мегапіксельна камера

– квадрокамера 64 Мп

– Акумулятор – 4300 мАг

– Супер швидка зарядка 30 Вт, яка заряджає смартфон на 100% всього за 1 годину.

realme 6 (4/128 Гб) – 6999 грн + бездротові навушники realme Buds Air – 1399 грн = 6999 грн

realme 6 Pro – герой фото зйомки. Перший телефон в сегменті з 6 камерами

– Основна квадрокамера 64 Мп + подвійна Селфі камера

– Екран 6,6 дюйма стійкий до подряпин. IPS LCD матриця і дозвіл 1080x2400 px.

– 8-ядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 720G і графічний процесор Adreno 618 відмінно впораються з багатозадачністю і складною ігровою графікою.

– Акумулятор на 4300мАч

– Супер швидка зарядка 30 Вт, яка заряджає смартфон на 100% всього за 1 годину.

Realme 6 Pro (8/128 Гб) – 8999 грн + бездротові навушники realme Buds Air – 1399 грн = 8999 грн

realme 6i – супервитривалий герой. Перший cмартфон з процесором MediaTek Helio G80

– Екран 6,5-дюймів.

– Основна квадрокамера 48 Мп

– Акумулятор ємністю в 5000 мАг заряджається через USB-C роз'єм і підтримує швидку зарядку в 18 ват. А також телефон підтримує функцію зворотної зарядки і може підзарядити навушники або смартфон друга. 39 годин роботи в режимі очікування, зарядка на 100% за 80 хв.

Realme 6i (3/64 Гб) – 4999 грн + бездротові навушники realme Buds Wireless – 799 грн = 4999 грн

realme C3 – народний герой з технологією NFC

– Процесор MediaTek Helio G70.

– Основна потрійна камера – єдина в своєму сегменті

– 6,5 дюймовий екран покритий панеллю Gorilla Glass 3.

– Роздільна здатність – 1600х720 з щільністю 269 ppi. За допомогою IPS-матриці смартфон домагається гідної якості зображення і передачі кольору на високому рівні. Relame

Relame C3 (3/64 Гб) – 3999 грн + бездротові навушники realme Buds Wireless – 799 грн = 3999 грн

Не прогав свій шанс – купи смартфони нової лінійки realme до 30 квітня і отримай навушники в подарунок.

Цитрус – за realme!