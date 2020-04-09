Друга спроба: Boeing повторно запустить космічний корабель Starliner

Компанія Boeing планує ще раз запустити свій космічний корабель CST-100 Starliner у безпілотний політ до МКС після невдалого першого запуску в грудні 2019 року. В компанії сподіваються, що з другої спроби вдасться правильно виконати всі дії, які потрібно було виконати під час першого польоту.

Що каже Boeing

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"Ще один політ без екіпажу дасть змогу нам виконати всі завдання льотних випробувань і оцінити ефективність Starliner. Якщо він пройде вдало, ми почнемо роботу над запуском корабля з астронавтами на борту", – йдеться в заяві Boeing.

У компанії підтвердили, що другий політ призначений на осінь 2020 року, як раніше повідомляла газета The Washington Post. Boeing вже виділила гроші на проведення повторного запуску – в січні стало відомо, що компанія залишить 410 мільйонів доларів на цей випадок.

Реакція NASA на таке рішення

У NASA підтримали рішення Boeing провести ще один безпілотний політ Starliner. За словами представників космічного агентства, якби Boeing наполягла на запуску корабля з астронавтами, їм довелося б збирати комісію і проводити аналіз та оцінки ризиків такого польоту.



Starliner так і не долетів до МКС

Однак компанія сама вважала за краще провести ще одну безпілотну місію, тому всі висновки про можливі польоти корабля з астронавтами на борту агентство зробить вже за його результатами.

Що відомо про невдалий запуск корабля

В кінці грудня минулого року Starliner запустили до МКС з авіабази на мисі Канаверал. Корабель доставляла ракета-носій Atlas V. Після відділення першого ступеня в системі розрахунку часу польоту Starliner стався збій – вона неправильно врахувала витрати палива, через що корабель не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції.

Збій на Starliner не дозволив запустити основні двигуни на необхідній потужності в потрібний час, через що корабель вийшов на неправильну орбіту. В результаті помилки він так і не дістався до МКС і був змушений завершити свою місію і повернутися на Землю раніше, ніж планувалося.

Через два дні після запуску капсула корабля благополучно приземлилася на парашутах в пустелі Нью-Мексико на території США.

У чому проблема та чому вона виникла

2 березня в компанії визнали проблеми з софтом Starliner – віце-президент Boeing Джон Малхолланд розповів, що інженерам просто не вистачило часу, що повністю перевірити системи корабля. Він заявив, що для виявлення всіх помилок їм довелося б заново перевіряти кожен рядок коду програмного забезпечення.

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Однак часу у інженерів було в обріз – NASA вимагало виконання контрактних зобов'язань, з якими Boeing і так затягнула, в результаті чого відкладення запуску Starliner стало неможливим і компанія пішла на ризик, враховуючи, що це був безпілотний політ.

Зараз же у інженерів достатньо часу, щоб усунути всі недоліки, а в майбутньому Boeing поставиться до передпольотних тестів з більшою відповідальністю,

– підкреслив Малхолланд.

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