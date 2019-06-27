Другої спроби не буде: компанія SpaceIL відмовилась від місії на Місяць

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Компанія SpaceIL відмовилась від місії на Місяць
Компанія SpaceIL відмовилась від місії на Місяць / Unsplash

Ізраїльська приватна компанія SpaceIL вирішила відмовитися від планів відправити на Місяць другий космічний апарат. Зауважимо, весною 2019 року космічний апарат Beresheet від SpaceIL зазнав аварії під час посадки на поверхню супутника Землі.

Відразу після аварії компанія заявила, що зробить другу спробу здійснити посадку апарата на Місяць.

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Але в її офіційному акаунті в Twitter опублікували повідомлення, що команда натомість продовжить створювати космічний апарат Beresheet 2 для іншої мети.

Незважаючи на аварійну посадку, SpaceIL вважає свою квітневу місячну місію "успішною, рекордною подорожжю". Також в компанії переконані, що "спроба повторити подорож на Місяць не складне завдання".

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць Новини Ізраїля
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