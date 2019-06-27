Другої спроби не буде: компанія SpaceIL відмовилась від місії на Місяць

Ізраїльська приватна компанія SpaceIL вирішила відмовитися від планів відправити на Місяць другий космічний апарат. Зауважимо, весною 2019 року космічний апарат Beresheet від SpaceIL зазнав аварії під час посадки на поверхню супутника Землі.

Відразу після аварії компанія заявила, що зробить другу спробу здійснити посадку апарата на Місяць.

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Але в її офіційному акаунті в Twitter опублікували повідомлення, що команда натомість продовжить створювати космічний апарат Beresheet 2 для іншої мети.

This time, we will not go to the moon. Beresheet's journey to the Moon was already received as a successful, record-breaking journey. Instead we will seek out another, significant objective for Beresheet 2.0. More details to follow... pic.twitter.com/W8absyxT1Y — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 25 червня 2019 р.

Незважаючи на аварійну посадку, SpaceIL вважає свою квітневу місячну місію "успішною, рекордною подорожжю". Також в компанії переконані, що "спроба повторити подорож на Місяць не складне завдання".

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