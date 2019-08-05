Другу партію смартфона Black Shark 2 Pro розкупили менш ніж за годину

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Смартфон Black Shark 2 Pro
Смартфон Black Shark 2 Pro / www.ixbt.com

Лише кілька днів тому компанія Xiaomi офіційно представила нове покоління свого ігрового смартфона Black Shark 2 Pro. Перша партія новинки розійшлась із шаленою швидкістю.

4 серпня стала доступною друга партія цього смартфона – вона викликала не менший ажіотаж. Моделі були доступні всього 50 хвилин, після чого на сайті компанії з’явилось повідомлення – "немає в наявності".

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Вже сьогодні, 5 серпня, стартує третій етап продажів.

Чим цікавий. Black Shark 2 Pro отримав 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей. Він працює на новому топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Ємність батареє становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 27 Вт.

Також новинка може похвалитись рідинною системою охолодження.

Ціна

  1. Версія Black Shark 2 Pro із 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 435 доларів (10 900 гривень);
  2. При цьому модифікація із 256 ГБ сховища коштує 508 доларів (12 700 гривень).

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Смартфони
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