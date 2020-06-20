Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров вважає, що Apple і Google вже 10 років мають монополію на установку додатків для iOS і Android.

За його словами, це дає змогу компаніям встановлювати "божевільну комісію" в розмірі 30% від продажів. При цьому регулятори цю несправедливість ігнорують, написав Дуров у Twitter.

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Він також додав, що в результаті користувачі змушені платити більше, а стартапи та цілі галузі руйнуються або банкрутують.

Яке рішення

Дуров пропонує покінчити з монополією Apple і Google. За його словами, потрібно надати користувачам можливість встановлювати додатки безпосередньо або через альтернативні магазини додатків, а не тільки через AppStore під контролем Apple, чи PlayMarket, яку контролює Google.

Він пропонує зробити встановлення додатків на мобільних пристроях так, як це відбувається на ПК.

The solution to end Apple abuse of monopoly power is simple: allow users to install apps directly or via alternative app stores, not just through the Apple-run AppStore that imposes the 30% cut, censorship and lack of privacy. Just replicate how apps get installed on desktops. — Pavel Durov (@durov) June 17, 2020

До речі, нещодавно Дуров вирішив боротись із несправедливістю у Facebook. За його словами, соцмережа заробляє на рекламі шахрайських схем, в одній із таких афер навіть використали його ім’я.

Тож він вимагає Facebook вирішити це питання до кінця тижня, а також компенсувати збитки жертвам шахраїв. Якщо цього не трапиться, Дуров готовий звернутися до суду.