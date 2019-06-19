Душ, пралка, соло-руми і домашні тварини: чим здивує офіс консалтингової компанії в Києві

Офіс міжнародної консалтингової компанії у Києві припаде до душі тим, хто любить комфорт і простір. Тут сподобається й тим, хто полюбляє на роботі не лише працювати, але й відпочивати.

Раніше компанія Star була відома на ринку під назвою "Cogniance". Що особливого у її київському офісі, показало видання DOU.

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Команда у Києві нараховує понад 500 спеціалістів, тому для офісу необхідне було просторе приміщення, місце для якого знайшлось у столичному бізнес-центрі. Star займає тут одразу три поверхи будівлі.

Офісний простір

Загальна площа робочих приміщень – 4746 метрів квадратних, в середньому на одного співробітника припадає 10 квадратів загальної площі та 5,5 метри робочого простору.

На першому поверсі розташована одна з лаунж-зон. На кожному поверсі є своя кухня із холодильниками, посудомийними машинами та мікрохвильовками.



Лаунж-зона на першому поверсі офісу Star / Фото: dou.ua

На кухнях також передбачені контейнери для сортування відходів та бокси для використаних батарейок. За транспортування відсортованого сміття на переробку тут відповідають проактивні співробітники, які власними автівками відвозять його на сортувальну станцію неподалік.



Контейнери для сортування відходів в офісі компанії Star у Києві / Фото: dou.ua

На роботу можна без проблем прийти з домашнім улюбленцем. У соцпакеті спеціалістів Star є медичне страхування, яке можна оформити на себе та одного члена сім'ї за кошт компанії.

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Робочий простір

Другий та третій поверхи будівлі відведені для роботи технічних спеціалістів на проектах. Здебільшого, це openspace-кімнати, у яких може вміститись від 16 до 60 осіб.

Робочий простір в офісі консалтингової компанії Star у Києві: дивіться фото

Щоб новачкам було легше зорієнтуватись, для кімнат ввели особливу нумерацію, завдяки якій можна з легко розібратись, де вона розташована, та хто у ній працює. Наприклад, "Design room 3.15" означає, що це 15-та кімната на 3-му поверсі і у ній працюють дизайнери.



"Нумерація" кімнат в робочому просторі компанії / Фото: dou.ua

У робочих зонах діє внутрішнє правило – працівники перемикають телефон у режим "Без звуку". Для особистих розмов можна скористатись однією з невеликих переговорок, які співробітники між собою називають "соло-румами" чи кімнатами-"одинаками".



"Соло-рум" для приватних телефонних розмов в офісі / Фото: dou.ua

Час у великих мітинг-румах, потрібно бронювати заздалегідь. До більшості переговорок та робочих кімнат потрапити можна лише за спеціальною перепусткою.

Зона відпочинку

На кожному поверсі, окрім робочих приміщень, облаштовані також релакс-зони, де можна полежати на дивані, пограти в настільні ігри, на Xbox чи PlayStation 3.

В ігровій кімнаті на третьому поверсі є нагода випробувати свої сили на клавішних, барабанній установці чи електрогітарі. Щоб не заважати колегам, можна грати на музичних інструментах у навушниках.

У health room працює масажист. Раз на рік кожен спеціаліст може пройти безкоштовний курс лікувальних масажів із 10 занять. В офісі є власний спортзал, де можна займатись як самостійно, так в групі з йоги, настільного тенісу чи боксу.



Компанія оплачує співробітникам курс масажу із 10 занять на рік / Фото: dou.ua

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