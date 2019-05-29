Дуже сильно хотів на роботу: як австралійський підліток "зламав" компанію Apple

Юнак із Австралії обрав доволі незвичний спосіб влаштуватись на роботу в Apple. Він зміг зламати компанію і визнав себе винним в надії, що це допоможе йому отримати роботу. Він чув, що раніше такий підхід допоміг отримати бажану роботу у технологічному гіганті одному європейцю.

Однак правоохоронні органи не розділили ентузіазму підлітка, проте серйозно його не покарали. Спроби злому були неодноразовими. Хлопець доволі довго випробовував Apple на міцність впродовж двох років.

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Не перший інцидент

Підліток з Аделаїди разом з товаришем вперше зламали мейнфрейм технічного гіганта, коли йому було 13 років. Юнак створив підроблені облікові дані, щоб проникнути у сервер Apple, та завантажив внутрішні документи і дані.

Та все ж юного хакера не засудили. Його адвокат заявив суду, що підліток сподівався таким чином отримати роботу, і в зв'язку з його віком він не знав, наскільки серйозними були його дії.

Однак йому доведеться заплатити штраф в сумі 500 австралійських доларів, а це близько 346 доларів. Також він отримав умовний термін на 9 місяців. Суддя порадив підліткові скерувати свої знання та вміння в інше русло.

На думку суду, Apple не постраждала ні у фінансовому, ні в інтелектуальному плані від цього зламу, а дані клієнтів не були скомпрометовані. Компанія спочатку повідомила про злам до ФБР, а вже потім правоохоронні органи залучили федеральну поліцію Австралії, після чого і відбувся арешт двох підлітків.

Що із другом юного хакера

Стосовно другого учасника справи, то на момент правопорушення йому вже було 16 років. Під час проведення обшуку за місцем його проживання поліція виявила на комп'ютері папку під назвою "hacky hack hack", в якій зберігалося 90 ГБ даних.

Окрім того, він також вихвалявся своїм досягненням в WhatsApp. Суд над ним проходив в 2018-му році. Його також звільнили від тюремного ув'язнення, а в якості покарання йому призначили умовний термін в 8 місяців.

Компанія Apple не прокоментувала випадок, обмежившись лише короткою заявою про те, що її персонал "пильно захищає" мережі компанії і "стримують" зломи, перш ніж повідомляти про них в поліцію. Apple також додала, що в результаті злому ніякі персональні дані не були оприлюднені.

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