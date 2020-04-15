Дякуємо працівникам служб доставки, пакувальникам та кур'єрам – Google підготувала новий дудл

Пошуковик продовжує вітати працівників служб, чия робота в часи пандемії особливо важлива та потрібна. Цього разу компанія Google привітала всіх. хто готує та доставляє посилки до наших домівок, адже саме завдяки цим людям ми можемо залишатися вдома дотримуючись карантину.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на громади у всьому світі, люди збираються, щоб допомогти один одному, як ніколи. Пошуковик продовжує присв'ячувати свої дудли та вшановувати тих, хто перебуває на передовій.

До теми Дякуємо всім працівникам громадського транспорту – новий дудл від Google

Як виглядає дудл



Свіжий дудл вдячності від Google

На дудлі зображений працівник кур'єрської служби, який доставляє товар. Він одягнений в маску для захисту. Як і на минулих дудлах емблема відправляє працівнику серце – символ вдячності за виконану роботу й стійкість в ці важкі часи.

Таку серію дудлів-подяк компанія Google розпочала 6 квітня. З їх допомогою корпорація намагається висловити вдячність людям, які протидіють поширенню вірусу й допомагають громадам продовжувати комфортне життя.

COVID-19: ситуація в Україні

Тим часом в Україні за останню добу зареєстрували 392 нових випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на 09:00 15 квітня в країні виявили 3764 випадки COVID-19.

З них 108 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість одужали вже 143 людини – повторний ПЛР-тест показав у них негативний результат.

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