Дякуємо всім фермерам та працівникам ферм – Google випустив новий дудл вдячності

Компанія Google продовжує дякувати людям, що продовжують працювати у складних умовах пандемії коронавірус. Багато з них ризикують здоров'ям і навіть життям, забезпечуючи нас комфортними умовами життя.

У новому дудлі Google дякує працівникам ферм.

До теми Дякуємо працівникам комунальних служб: новий дудл від Google

Про що дудл

Наприкінці традиційного напису Google бачимо зображення фермера, що збирає рослини. В анімації Google надсилає чоловічкові серця, як символ подяк за його роботу.

Дякуємо всім фермерам та працівникам ферм,

– йдеться у повідомленні.

Якщо клікнути на цей дудл, то він веде до новин про коронавірус. А у вікні запиту бачимо такий текст:

"Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою".

Дякуємо всім фермерам та працівникам ферм – новий дудл / Скріншот

Раніше Техно 24 повідомляв, що адміністрація пошуковика готує серію логотипів, які будуть дякувати людям, що рятують заражених вірусом, або протидіють поширенню вірусу.

Зокрема, 9 квітня Google випустив дудл, який присвятив працівникам комунальних служб.