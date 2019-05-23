Джефф Безос – не найбагатша людина планети

Вчені, які займаються перерахунком вартості грошей в різні періоди історії, вважають, що Джефф Безос перебуває далеко позаду найбагатших людей в історії. Зауважимо, засновник Amazon наразі вважається найбагатшою людиною планети, а його статки становлять 117 мільярдів доларів.

Хто насправді найбагатша людина планети? Як повідомляє видання Bloomberg, група вчених з університетів США, Великобританії, Іспанії та Австралії підрахували, що Джон Рокфеллер в 1937 році мав статки 1,5 мільярда доларів, що з урахуванням інфляції тепер це склало б 26 мільярдів доларів.

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Однак за методикою вчених, потрібно також оцінити відсоток стану Рокфеллера від ВВП США (1,6%) і порівняти цю цифру з нинішньою ситуацією . Виходить, що нафтовий магнат був майже в три рази багатшими за Джеффа Безоса і його статки становили 331 мільярда доларів.

Хто ще мав більші статки, ніж Джефф Безос? Випереджають нинішню найбагатшу людину планети також сталеливарний магнат початку XX століття Ендрю Карнегі (321 мільярд доларів), залізничний магнат кінця XIX століття Корнеліус Вандербільт (238 мільярдів доларів).

А також римський консул Марк Красс, який придушив повстання Спартака (210 мільярдів доларів), та двоюрідний брат англійського короля Вільгельма Завойовника, який жив в XI столітті та володів землями на загальну суму 203 мільярда доларів.

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