Джефф Безос за добу збіднів на 7 мільярдів доларів: що трапилось

Найбагатша людина світу, мільярдер Джефф Безос лише за добу втратив 7 мільярдів доларів. Він є засновником і главою корпорації Amazon. І на його фінансовий стан вплинуло падіння акцій його компанії.

Як передає видання CNBC, акції Amazon впали після публікації звітності.

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Що трапилось з Amazon? 24 жовтня компанія відзвітувала про прибуток за третій квартал 2019 року. Однак, фінансові результати розчарували інвесторів. В результаті акції Amazon впали на 6,6%. У грошовому еквіваленті компанія знизила дохід до 3,2 мільярда доларів з 3,7 мільярда за той же період 2018 року.

Що від цього Безосу? Безос є головним акціонером компанії. Він володіє 57,6 мільйонів доларів акцій Amazon, таке падіння означає втрату для нього у розмірі 6,9 мільярда доларів.

Якщо акції Amazon продовжать падати, то Безос може втратити лідерство у рейтингу найбагатших людей на планеті, та поступитись позицією Біллу Гейтсу.

За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз прибутки Безоса оцінили у 111 мільярдів доларів, Гейтс має 107 мільярдів доларів.

Хто такий Джефф Безос? Американський підприємець та найбагатша людина світу. У січні 2018 року американський телеканал CNN назвав засновника Amazon Джеффа Безоса найбагатшою людиною в історії.



Окрім корпорації Amazon, Безос заснував аеркосмічну компанію Blue Origin. Компанія планує розпочати комерційні суборбітальні польоти з людьми, з 2015 року компанія проводить тестові випробовування.

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