Джефф Безос за добу збіднів на 7 мільярдів доларів: що трапилось

804 Читать новость на русском
Джефф Безос
Джефф Безос

Найбагатша людина світу, мільярдер Джефф Безос лише за добу втратив 7 мільярдів доларів. Він є засновником і главою корпорації Amazon. І на його фінансовий стан вплинуло падіння акцій його компанії.

Як передає видання CNBC, акції Amazon впали після публікації звітності.

Цікаво: Курйоз дня: Індійці скопіювали сайт української IT-компанії, привласнили навіть її CEO

Що трапилось з Amazon? 24 жовтня компанія відзвітувала про прибуток за третій квартал 2019 року. Однак, фінансові результати розчарували інвесторів. В результаті акції Amazon впали на 6,6%. У грошовому еквіваленті компанія знизила дохід до 3,2 мільярда доларів з 3,7 мільярда за той же період 2018 року.

Що від цього Безосу? Безос є головним акціонером компанії. Він володіє 57,6 мільйонів доларів акцій Amazon, таке падіння означає втрату для нього у розмірі 6,9 мільярда доларів.

Якщо акції Amazon продовжать падати, то Безос може втратити лідерство у рейтингу найбагатших людей на планеті, та поступитись позицією Біллу Гейтсу.

За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз прибутки Безоса оцінили у 111 мільярдів доларів, Гейтс має 107 мільярдів доларів.

Хто такий Джефф Безос? Американський підприємець та найбагатша людина світу. У січні 2018 року американський телеканал CNN назвав засновника Amazon Джеффа Безоса найбагатшою людиною в історії.

Окрім корпорації Amazon, Безос заснував аеркосмічну компанію Blue Origin. Компанія планує розпочати комерційні суборбітальні польоти з людьми, з 2015 року компанія проводить тестові випробовування.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні
сьогодні
60154
Теги: Техно Новини Техно Джефф Безос Amazon IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
24 жовтня 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
1039
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
24 жовтня 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1432
Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
23 жовтня 16:04 Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
Ірина Полицька 1137
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 340
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
20 жовтня 18:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 2471
Новини
Більше новин
Залиште відгук