Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера

Засновник компанії Alibaba Джек Ма прилетів до України та дасть лекцію харківським студентам. Зараз він – найбагатша людина Китаю, однак не завжди в житті Ма були статки.

Історія успіху китайського мільярдера Джека Ма дуже нагадує казку. Ще якихось 15 років тому чоловік був звичайним вчителем із скромною зарплатаю 15 доларів в місяць. Зараз за версією видання Forbes Джек Ма – найбагатша людина Китаю.

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Журналісти Техно 24 підготували для вас цікаві факти із життя відомого китайця та історію його успіху.

Дитинство та юність Джека Ма

Ма Юнь народився в 1964 році в Ханчжоу в сім'ї бідних музикантів. Батьки не могли дати синові стартового капіталу. Та й народився хлопець не в найкращий час – в період "Культурної революції", натхненником якої став Мао Цзедун.

Під каток "революційних" репресій потрапила партійна опозиція та інтелігенція. У випадку сім'ї Ма Юня в опалі опинилися всі: бабуся з дідусем – члени Націоналістичної партії – і батьки.



Джек Ма в дитинстві

Після візиту Річарда Ніксона в рідне місто Юня Хуанчжоу перетворився на туристичну Мекку. Ма побачив в цьому спосіб заробити кишенькові гроші і безкоштовно вивчити англійську мову.

Підліток рано вранці вирушав в готель, де пропонував іноземцям безкоштовні і взаємовигідні екскурсії. Туристи для легкості у вимові назвали Ма Юня "Джеком". Ім'я "прилипло" до хлопця і з тих пір китаєць став Джеком Ма.

Але якщо успіхи у вивченні англійської мови у хлопця були помітними, то з навчанням у Джека не склалося. За словами китайського підприємця, він двічі провалив тести в початковій школі і тричі в середній. Два рази Ма "засипався" на іспитах в коледжі, а коли його закінчив, отримав відмови від усіх роботодавців.



Джек Ма в юності

У 1988 році, після закінчення місцевого педагогічного вузу, Джека взяли викладачем з місячним окладом 12-15 доларів. Але Джек не засмучувався: він 10 раз подавав заявку на вступ до Гарвардського університету і стільки ж отримував відмову.

На початку 1990 років Джек Ма відправився на пошуки прибуткової роботи, але стукав у всі двері марно. Навіть в ресторанній мережі KFC Ма відмовили, при цьому він виявився єдиним з 24 претендентів, кого не взяли навіть помічником менеджера. Джек впевнений, що керівництво налякали маленький зріст і скромна зовнішність претендента.

Початок кар'єри

Перші кроки в бізнесі Джек Ма зробив на початку 1990 років: молодий педагог заснував агентство перекладів "Хайбо", яке виводив в прибуток 3 роки. Компаньйони опустили руки, побачивши, що вартість оренди офісу тричі перевищила дохід першого робочого місяця. Але Ма здаватися не думав: для підтримки бізнесу продавав сувеніри, одяг і різні товари.

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Через 3 роки "Хайбо" без копійки зовнішніх інвестицій принесла перший прибуток. Сьогодні це найбільша в Ханчжоу організація, яка надає послуги перекладачів.

Джек Ма не мав досвіду роботи з комп'ютером і гадки не мав про програмування. Вперше підприємець зіткнувся з інтернетом в Америці, куди в 1995 році відправився з китайською делегацією як перекладач. Зробивши запит "пиво", Джек не побачив в результатах потрібного продукту китайського виробництва. Пошуковик Yahoo! інформації про Китай не містив. Тоді і з'явилася ідея заснувати після повернення на батьківщину інтернет-компанію.



Джек Ма та його дружина

У Сіетлі Джек Ма вперше розмістив на сайті рекламу "Хайбо" і переконався в ефективності: через 2 години китайське агентство перекладів отримало 6 пропозицій з Америки, Японії та Німеччини.

Повернувшись з США, Джек заснував другий бізнес-проект по створенню веб-сайтів, назвавши його "Китайські жовті сторінки". Грошей на оренду приміщення не було, і Ма розмістив офіс у власній квартирі. Гроші для старту – 2 тисячі доларів – допомогли знайти дружина і друг.

Заснування Alibaba

У 1999 році, через 14 місяців, Джек Ма пішов з урядової структури і заснував з однодумцями компанію Alibaba Group – майданчик для торгів підприємств дрібної і середньої ланки. Назву Джеку навіяла східна казка про ватажка сорока розбійників, який знає "кодове слово" для доступу до печери з незліченними скарбами. Це корпоративна версія назви, прагматична – "Алі-Баба" легко вимовляється на всіх мовах.

На початку 2000 року дітище Джека Ма виграло 25 мільйонів доларів інвестицій, але до прибутку це не привело. Тоді компанія придумала систему, яка допомогла китайським експортерам знайти клієнтів в Америці. У 2002 році Alibaba отримала перший прибуток – 1 долар, після чого виручка пішла вгору.



Джек Ма на обкладинці журналу Forbes

Через 10 років дохід компанії Ма перевищив трильйон юанів, ще через рік, в 2013 році, Джек пішов з президентського поста, залишивши за собою головування в раді директорів.

У 2014 році Alibaba провела IPO і помістила акції на фондовій біржі Нью-Йорка, плануючи залучити 1 мільярд доларів інвестицій, але реальність перевершила мрії: компанія Джека Ма привернула 25 мільярдів доларів.

Статки

У листопаді 2014 року статки Джека Ма експерти оцінювали в 32,7 мільярда доларів, Що вивело бізнесмена на лідерську щабель найбагатших китайців і на 18 в світовому рейтингу.

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У тому ж році Forbes поставив Джека на 30 місце в списку "наймогутніших людей Китаю". Засновник імперії Alibaba – перший китайський підприємець, що опинився на обкладинці журналу Forbes.

Секрети успіху Джека Ма

Коли ви починаєте свій бізнес, це означає, що ви відмовляєтеся від стабільного доходу, лікарняних і річних бонусів. Якщо ви не знаєте все про ваших конкурентів, або ви недооцінюєте їх, або ви не бачите в них загрозу, то ви обов'язково програєте. Готуйте собі заміну. Знижуйте залежність своєї команди від вас – прищеплюйте підлеглим навички, які є у вас, вчіть їх тому, що знаєте самі. Згодом ви зможете перекласти значну частину своїх обов'язків на команду і зайнятися іншими проектами. Працюйте з тими, чиї професійні навички вище ваших. Якщо вам постійно доводиться давати фахівцям поради, значить, ви найняли не тих людей. У своїй сфері співробітник повинен бути набагато більш кваліфікованішим за вас. Не змішуйте бізнес і політику. Капітал – бочка з порохом, а політика – запалений сірник. Якщо ви спробуєте поєднати одне з іншим, наслідки будуть досить передбачуваними. Немає нічого гіршого відмови від амбіцій. Кидаючи незакінчену справу, ви не тільки визнаєте свою поразку – ви відмовляєтеся від самого себе.

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