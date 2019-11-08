Помилка – найкраще добриво для завтрашнього успіху, – надихаючі цитати Джека Ма

Засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма приїхав в Україну та виступив на Київському міжнародному економічному форумі. Техно 24 зібрав найважливіші цитати з його виступу.

Про інвестиції

Інвестуйте в людей. Інвестуйте в малих, пересічних людей. Це – ключ до розвитку. Ви маєте витрачати час для їхнього розвитку. Розвиватися разом з ними.

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Минуле століття проходило під гаслом "чим більше, тим краще". Ми мали наслідки індустріальної революції. Нове століття має інші слогани: "чим гнучкіше, тим краще", "чим менше, тим краще". Тобто раніше достатньо було бути лише великою компанією. Зараз важливо бути хорошим підприємством, яке не обов’язково має бути гігантським.

Про помилки

Помилка – це найкраще добриво для завтрашнього успіху. Нам завжди казали: "вам так пощастило – Alibaba працює двадцять років, ви так багато досягти". Так, ми дуже багато працювали. Але ми й робили багато помилок. В нас було так багато помилок, що вам складно уявити.

Коли ви щодня чуєте історії успіху, вам може здаватись, що успіх такий простий. Але всі роблять помилки. Я вам рекомендую вчитись на помилках інших. Це зробить вас сильнішими.

Джек Ма виступив на Київському міжнародному економічному форумі

Про кадри

Зараз дуже популярний метод хедхантінгу – хочеш хорошого фахівця – переманюєш його у свою компанію. Я був вчителем. Я нічого не знав про технології, про бухгалтерський облік тощо. Як вчитель я знав – найкращий спосіб знайти хороших учнів – знайти однодумців. Це мають бути розумні люди, навіть розумніші за вас. І ви повинні в них вірити.

От протягом усіх цих 20 років я намагався бути хорошим вчителем на своєму посту. Я називаю себе CEO –Chief Education Officer – головний освітній директор (це гра слів від Chief Executive Officer – головний виконавчий директор, - ред.). І ще одна порада – не наймайте одразу керівника. Якщо ви знаєте, що ця людина через 5 років стане класним босом – наймайте краще її.

Не думайте, що хороші спеціалісти – круті тільки за межами вашої компанії. Хороші люди є всередині вашої компанії: вони у вас вірять, вони йдуть за вами. Ви маєте витрачати час, аби навчати їх, працювати з ними, розвиватися з ними разом, інвестувати в них.

Про конкуренцію з держпідприємствами

Багато людей скаржаться на державні підприємства: "вони такі великі", "вони такі потужні". Але це не має турбувати приватний сектор. Ринок дуже великий. Я думаю, що ми маємо з ними конкурувати, приватні компанії мають довести суспільству, що ми можемо показати кращий результат. І це тим, чим я займаюсь. Державні підприємства – вони повсюди. Але погляньте – вони зменшуються, вони фокусуються на маленьких речах.

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На питання ведучого про те, яку б він дав пораду президентові з цього питання, Ма відповів:

Моя порада країні, людям – розвити приватний сектор, довіряти таким компаніям. Коли я був молодий, я не любив ці великі компанії, як от Microsoft. А зараз, думаю, вони нас бояться.

Про технології і майбутнє

Я не боюсь майбутнього. Не хвилююсь через нього. Як підприємець, я повинен прогнозувати майбутнє. Коли я бачу нову технологію – я маю прийняти її. Якщо я не можу прогнозувати майбутнє, я наймаю людину, яка буде цим займатись.

Джек Ма дав підприємцям кілька порад

Про роботизацію та ШІ

В майбутньому машини стануть розумнішими: вони не втомлюватимуться, краще навчатимуться. Для того, аби наші діти були кращими за машин нам потрібно навчити їх бути креативними та інноваційними. Тоді вони будуть значно кращими за машини. Штучний інтелект не потрібно боятися, ви завжди можете стати кращими за нього.

Люди використовують свій мозок менше ніж на 7%. Ви дійсно думаєте, що ми можемо створити, щось таке, що буде розумнішим за нас?

В машин є чіпи, а у людей є серця. Ніщо не замінить людського серця. Проблема в тому, що ви недостатньо хороші на своїй роботі. Якщо це дійсно так, тоді знайдуться кращі за вас.

Про роботу

Якщо ви ненавидите свою роботу, то навіть працюючи 2 години на день, ви буде засмученими. А от якщо ви обожнюєте свою справу, як от я, ви будете займатись нею 10 годин на день, 15 годин…І будете щасливі. Я думаю над своєю справою, коли приймаю душ, коли бігаю, навіть коли сиджу на унітазі.

Про торгівельну війну між США і Китаєм

Я вірю в торгівлю. І я вірю у вільну торгівлю. На мою думку проблеми, що виникли між США та Китаєм – їх можна вирішити. Я знаю, що між урядами можуть бути напружені стосунки. Але тут важливо, щоб люди любили одне одного, бізнес поважав один одного.

Про доставку з Aliexpress

Я був дуже розчарований, коли дізнався, що посилки з Aliexpress в Україну йдуть 4 –7 днів. Це ж як у минулому столітті. Ми повинні це виправити. Ми повинні покращити логістику. Логістика – це важливо. Платежі – це важливо. Інтернет – це важливо.

Джек Ма у Києві

Секрет успіху для бізнесу

Одна з причин, чому Alibaba так швидко розвивається – протягом 20 років я не витратив пів години свого часу на обговорення, як заробити гроші. Ми обговорюємо, як допомагати людям, як вирішувати їхні проблеми. І якщо ви робите це правильно – гроші самі прийдуть.

Бізнесмени, дам вам пораду: якщо ви думаєте виключно про гроші, то з вами ніхто не буде співпрацювати, а відтак бізнес провалиться.

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