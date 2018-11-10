Економія заряду енергії: на яких смартфонах не працює фішка щодо нічного режиму

Нещодавно на саміті для розробників Android Dev Summit 2018 інженери компанії Google розповіли, що темний (нічний) режим допомагає істотно знизити споживання енергії та продовжити час роботи апарату на одному заряді. Проте з'ясувалося, що така порада підходить не для всіх моделей телефонів.

Як випливає з доповіді, застосування нічного режиму задля економії енергії буде доречним лише для смартфонів з екранами AMOLED, але не для моделей з екранами LCD, пише ITC.ua.

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На підтвердження своїх слів Google навела кілька порівняльних графіків з вимірами рівня енергоспоживання на прикладі оригінального Google Pixel і моделі iPhone 7.



Як споживають енергію Google Pixel і iPhone 7 за звичайного та нічного режимів

На одному з них видно, що після активації темного режиму в додатку Google Maps сила струму на оригінальному Google Pixel знижується на цілих 63%, натомість на iPhone 7 показник становить колишні 250 мА.

Так, чому ж, увімкнувши темний режим, не можна заощадити енергію на смартфонах з екранами LCD? Вся річ у особливостях технології – в матрицях AMOLED використовуються органічні світлодіоди, які самі собою виступають елементами, що випромінюють світло, і на чорний колір енергія практично не витрачається. У LCD, зі свого боку, використовується додаткове покриття підсвічування, тому енергоспоживання залежить лише від яскравості.

До слова, нещодавно компанія Samsung презентувала новий інтерфейс для смартфонів під назвою One UI. Одна із особливостей оболонки – підтримка нічного режиму.