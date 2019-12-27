24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта Likar покер
more

Екран Huawei Mate X дуже легко пошкодити: головний недолік гнучкого дисплея показали на відео

377 Читать новость на русском
Huawei Mate X має незахищений екран

Компанія Huawei зовсім недавно почала продавати свій перший складаний смартфон Huawei Mate X, ціна якого 1000 доларів. Ґаджет затримався на кілька місяців, оскільки виробник хотів допрацювати конструкцію і зробити смартфон більш надійним.

Попри відтермінування офіційного запуску, більш захищеним Huawei Mate X так і не став. Відео власника ґаджета наочно демонструє недолік конструкції, коли гнучкий екран в складеному стані огинає корпус, залишаючись зовні.

Цікаво: Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 може отримати дисплей з революційно нового матеріалу

Автор відеоролика не уточнює, що саме сталося зі смартфоном. Можна лише припустити, що це результат падіння смартфона на тверду поверхню.

Недолік гнучкого екрана Huawei Mate X:

Нова версія Huawei Mate X

Huawei раніше підтвердила, що оновлена версія Huawei Mate X вийде під назвою Huawei Mate Xs. Вона отримає покращений екран і доопрацьовану шарнірну конструкцію, при цьому пристрій буде показано вже в лютому на виставці Mobile World Congress 2020.

Huawei Mate X2

А Huawei Mate X2 буде випущений наступної осені разом з лінійкою смартфонів Huawei Mate 40.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

У Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео
сьогодні
6092
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Huawei Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 грудня 20:11 Вкрали смартфон: що робити та як його відстежити
Назар Токар 1420
26 грудня 08:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
Ірина Полицька 4865
25 грудня 21:02 Огляд смартфона Xiaomi Redmi 8A — потужна батарея і низька ціна
Назар Токар 6184
24 грудня 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
Юлія Бабич 691
24 грудня 18:08 Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором
Назар Токар 2154
Новини
Більше новин
Залиште відгук