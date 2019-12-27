Екран Huawei Mate X дуже легко пошкодити: головний недолік гнучкого дисплея показали на відео
Компанія Huawei зовсім недавно почала продавати свій перший складаний смартфон Huawei Mate X, ціна якого 1000 доларів. Ґаджет затримався на кілька місяців, оскільки виробник хотів допрацювати конструкцію і зробити смартфон більш надійним.
Попри відтермінування офіційного запуску, більш захищеним Huawei Mate X так і не став. Відео власника ґаджета наочно демонструє недолік конструкції, коли гнучкий екран в складеному стані огинає корпус, залишаючись зовні.
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Автор відеоролика не уточнює, що саме сталося зі смартфоном. Можна лише припустити, що це результат падіння смартфона на тверду поверхню.
Недолік гнучкого екрана Huawei Mate X:
Нова версія Huawei Mate X
Huawei раніше підтвердила, що оновлена версія Huawei Mate X вийде під назвою Huawei Mate Xs. Вона отримає покращений екран і доопрацьовану шарнірну конструкцію, при цьому пристрій буде показано вже в лютому на виставці Mobile World Congress 2020.
Huawei Mate X2
А Huawei Mate X2 буде випущений наступної осені разом з лінійкою смартфонів Huawei Mate 40.
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