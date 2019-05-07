Екс-працівник Google розповів про змову YouTube проти Internet Explorer

Колишній інженер компанії Google Кріс Захаріас розповів про те, що команда YouTube влаштувала змову проти Internet Explorer 6. Це відбулось ще у 2009 році.

Як пише видання The Verge, розробники YouTube не хотіли займатися підтримкою застарілої програми, тож просто вивісили на сайті банер, що попереджає про швидке закінчення підтримки IE 6. Натомість пропонувалося встановити іншу програму: Mozilla Firefox, IE 8, Opera або Google Chrome.

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Захаріас стверджує, що такі дії не були затверджені керівництвом.

Як це нашкодило Internet Explorer. До цієї витівки розробників, на IE 6 припадало 18% всього трафіку YouTube. Та банер був ефективним. Всього за місяць частка браузера скоротилася вдвічі. Після цього, той же банер використовувала команда розробки Google Docs.

За місяць частка IE 6 скоротилася вдвічі

Популярність IE 6 почала стрімко падати. До 2012 року частка в американському трафіку скоротилася до 1%. Найпопулярнішим браузером сьогодні є Google Chrome – станом на квітень 2019 року він займає 63% світового інтернет-трафіку.

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