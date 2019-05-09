Експериментальний пристрій генерує електрику із Всесвіту: деталі

643 Читать новость на русском
Експериментальний пристрій генерує електрику із Всесвіту
Експериментальний пристрій генерує електрику із Всесвіту / Unsplash

Міжнародній групі вчених вперше вдалося продемонструвати можливість отримувати вимірну кількість електрики за допомогою оптичного діода безпосередньо з холоду космічного простору.

Звернений до неба інфрачервоний напівпровідниковий пристрій використовує різницю температур між Землею і космосом для отримання енергії.

Читайте також: На Марсі була вода – чому вона зникла

Величезний всесвіт сам по собі є термодинамічним ресурсом. З точки зору оптоелектронної фізики існує дуже красива симетрія між збором вхідного і вихідного випромінювання,
– пояснює Шаньху Фан, один з авторів дослідження.

На відміну від використання тієї енергії, що надходить на Землю, як це роблять традиційні сонячні панелі, негативний оптичний діод дозволяє отримувати електрику, коли тепло залишає поверхню і спрямовується назад в космос. Направивши свій пристрій в космічний простір, температура якого наближається до абсолютного нуля, група вчених змогла отримати досить велику різницю температур для вироблення енергії.

Схема роботи пристрою
Схема роботи пристрою

Кількість енергії, яку ми змогли отримати за допомогою цього експерименту, на даний момент набагато нижче теоретичної межі,
– доповнює Масаси Воно, інший автор дослідження.

Вчені порахували, що в поточному вигляді пристрій може генерувати близько 64 нановатт на квадратний метр. Це вкрай невелика кількість енергії, але в цьому випадку важливим є підтвердження концепції. Прилад же автори дослідження в подальшому зможуть оптимізувати, поліпшивши квантові оптоелектронні властивості матеріалів, які вони використовують в діоді.

Розрахунки показали, що з урахуванням атмосферних ефектів, теоретично, після деяких поліпшень, створене вченими пристрій зможе генерувати майже 4 Вт на квадратний метр, приблизно в мільйон разів більше, ніж вдалося отримати в ході експерименту, і цілком достатньо, щоб забезпечити харчуванням невеликі пристрої, яким необхідно працювати вночі. Для порівняння, сучасні сонячні панелі виробляють від 100 до 200 Вт на квадратний метр.

Поки результати продемонстрували багатообіцяючий ефект для пристроїв, спрямованих в небо, Шаньху Фан зазначає, що той же принцип може бути застосований для вторинного використання тепла, випромінюваного від машин. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
сьогодні
5801
Теги: Техно Новини Техно Космос
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
8 травня 12:24 Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
578
Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити
6 травня 22:31 Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити
1561
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
1019
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2444
На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
3 травня 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
750
Новини
Більше новин
Залиште відгук