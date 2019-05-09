Експериментальний пристрій генерує електрику із Всесвіту: деталі

Міжнародній групі вчених вперше вдалося продемонструвати можливість отримувати вимірну кількість електрики за допомогою оптичного діода безпосередньо з холоду космічного простору.

Звернений до неба інфрачервоний напівпровідниковий пристрій використовує різницю температур між Землею і космосом для отримання енергії.

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Величезний всесвіт сам по собі є термодинамічним ресурсом. З точки зору оптоелектронної фізики існує дуже красива симетрія між збором вхідного і вихідного випромінювання,

– пояснює Шаньху Фан, один з авторів дослідження.

На відміну від використання тієї енергії, що надходить на Землю, як це роблять традиційні сонячні панелі, негативний оптичний діод дозволяє отримувати електрику, коли тепло залишає поверхню і спрямовується назад в космос. Направивши свій пристрій в космічний простір, температура якого наближається до абсолютного нуля, група вчених змогла отримати досить велику різницю температур для вироблення енергії.



Схема роботи пристрою

Кількість енергії, яку ми змогли отримати за допомогою цього експерименту, на даний момент набагато нижче теоретичної межі,

– доповнює Масаси Воно, інший автор дослідження.

Вчені порахували, що в поточному вигляді пристрій може генерувати близько 64 нановатт на квадратний метр. Це вкрай невелика кількість енергії, але в цьому випадку важливим є підтвердження концепції. Прилад же автори дослідження в подальшому зможуть оптимізувати, поліпшивши квантові оптоелектронні властивості матеріалів, які вони використовують в діоді.

Розрахунки показали, що з урахуванням атмосферних ефектів, теоретично, після деяких поліпшень, створене вченими пристрій зможе генерувати майже 4 Вт на квадратний метр, приблизно в мільйон разів більше, ніж вдалося отримати в ході експерименту, і цілком достатньо, щоб забезпечити харчуванням невеликі пристрої, яким необхідно працювати вночі. Для порівняння, сучасні сонячні панелі виробляють від 100 до 200 Вт на квадратний метр.

Поки результати продемонстрували багатообіцяючий ефект для пристроїв, спрямованих в небо, Шаньху Фан зазначає, що той же принцип може бути застосований для вторинного використання тепла, випромінюваного від машин.

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