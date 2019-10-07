Експерт пояснив, чому випуск бюджетного iPhone SE2 дуже вигідний Apple

Вже не перший в мережі з'являються чутки про вихід нового покоління бюджетного смартфона iPhone SE2. Як запевнив відомий аналітик Мінг-Чі Куо, новий бюджетник Apple випустить вже у 2020 році.

Як інформує видання PhoneArena, Мінг-Чі Ку надав нову інформацію про iPhone SE2.

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Аналітик пояснює, що компанія випустить цей смартфон, бо це їй економічно вигідно – це дасть змогу Apple збільшити продажі смартфонів відразу на 10%.

Загалом, Apple повинна продати близько 8 мільйонів iPhone SE 2 до кінця 2020 року. У компанії зроблять ставку на власників iPhone 6 і 6 Plus, які не отримали оновлення до операційної системи iOS 13, тож їй потрібно буде оновити девайс.

Також Куо припускає, що попит на нову лінійку iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max перевищує очікування. Apple повинна продати 40 мільйонів цих моделей.

Еволюція iPhone

Що відомо про iPhone SE2? Як раніше повідомляли аналітики, новий бюджетник буде нагадувати iPhone 8. Зокрема, він отримає екран з широкими рамками та має фірмову кнопку “Додому” з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID. Також він має отримати фірмовий процесор Apple A13 та 3 ГБ оперативної пам'яті.

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