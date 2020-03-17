Експерт прогнозує українській IT-галузі дуже складні часи

Через стрімке поширення коронавірусу світову економіку чекає криза. Тож наступні два квартали будуть дуже важкими для всієї економіки та галузей, в тому числі для української IT-фери.

Такий прогноз озвучив виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк, передає УНІАН.

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IT – це одна з галузей в Україні, що розвивається найбільш динамічно. Але, за словами експерта, вже найближчим часом ми спостерігатимемо уповільнення темпів її зростання.

Що зміниться

“Вже сьогодні ми бачимо, що компанії консолідуються: їхні зусилля спрямовані на захист здоров'я своїх співробітників, а також утримання ключових клієнтів і позицій на ринку", – каже Васюк.

Експерт вважає, що в таких умовах IT-компаніям доведеться вносити зміни у свою діяльність, оптимізовувати бюджети, можливо навіть змінювати бізнес-моделі. Вже зараз компанії скасовують бізнес-івенти та переглядають договори.

Більшість IT-шників перейшли на віддалену роботу / unsplash.com

Не все так погано

Та все ж Васюк, переконує – панікувати не варто. Адже саме IT – це та індустрія, яка зможе швидко впоратися з негативними економічними наслідками епідемії.

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"IT-бізнес в Україні зможе зосередити зусилля на своїх ринкових переваг. Тому зараз важливо не вносити критичних змін в умови функціонування ІТ-індустрії, адже після стабілізації ситуації ця сфера зможе швидко відновити темпи зростання", - наголосив експерт.

Раніше Техно 24 повідомляв, що багато IT-компаній дотримуються карантину, та перевели своїх працівників на віддалену роботу.

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