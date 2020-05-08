Експерт віддалено зламав ПК за допомогою блоку живлення: вражаюче відео

Пошуком нових способів злому комп'ютерів займаються не лише хакери, а й фахівці в області IT-безпеки. Такі дослідження допомагають їм запобігати витоку даних, а також повідомити виробників про потенційні загрози. Нова робота вченого з Ізраїлю продемонструвала, як зловмисники можуть зчитати інформацію зі звичайного системного блока завдяки його ключовому компоненту.

Новий метод дозволяє отримати дані з автономної системи, використавши блок живлення комп'ютера, розповідає Toms Hardware.

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Як вдалося зламати комп'ютер завдяки блоку живлення

Спосіб назвали POWER-SUPPLaY, і для його використання немає потреби у складному обладнанні.

Злом здійснюється наступним чином:

на комп'ютер жертви встановлюється шкідливе програмне забезпечення;

зчитуючи системну інформацію, такий додаток змінює навантаження на центральний процесор, підвищуючи споживання струму блоком живлення, що призводить до зміни частоти ультразвукового "писку", який видають його компоненти;

потрібні дані передаються свого роду "морзянкою", нечутною для людського вуха;

Використовуючи смартфон, хакер може зчитати сигнал, після чого дешифрувати його і отримати необхідну інформацію.

Щоб отримати потрібні дані, зловмиснику досить перебувати на відстані до п'яти метрів від об'єкта злому. "Продуктивність" методу складає приблизно 22,5 КБ на годину, що еквівалентно текстового файлу, який містить близько 10 000 слів.

Відео процесу злому комп'ютера:

Автор методу Мордехай Гурі зазначає, що він не ставив перед собою завдання розробити ефективний спосіб злому, а лише хотів продемонструвати подібну можливість обходу комп'ютерного захисту.

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