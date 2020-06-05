Експерти з компанії Sensor Tower з'ясували, який додаток став найпопулярнішим у світі протягом травня 2020 року. Таким виявився молодіжний застосунок TikTok.

У травні цей додаток завантажили 111,9 мільйонів разів. Це вдвічі більше, ніж було у травні 2019 року, передає gizchina.com.

Важливо Уразливість TikTok дозволяє зламувати чужі акаунти

На платформі Android додаток TikTok впевнено займає перше місце. На пристроях на базі операційної системи iOS цей застосунок займає другу сходинку, поступившись сервісу для відеоконференцій Zoom.

Де найвищий попит

Як показує дослідження, найбільшу популярність застосунок має в Індії, на яку припадає 20% всіх завантажень TikTok. На другому місці користувачі з США, які завантажили цей додаток 9,3% від усіх світових завантажень.

Дохід

Такий великий попит позитивно впливає на прибутки розробників застосунка. Так у квітні 2020 року TikTok заробив 78 мільйонів доларів завдяки високим обсягам продажів всередині програм. Дохід виявився вищим, ніж у YouTube, Netflix і Tinder.

Обсяг виручки TikTok зріс у 10 разів, порівняно з тим же періодом минулого року.