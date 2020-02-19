Експерти DxOMark проведуть повторне тестування камери Xiaomi Mi10 Pro: у чому проблема

Одразу після презентації смартфона Xiaomi Mi10 Pro ресурс DxOMark опублікував огляд камери пристрою та назвав її найкращою серед смартфонів, які вже представлені на ринку. Тепер же експерти фотолабораторії оголосили, що мають намір провести повторне тестування китайського флагмана.

Чому проведуть повторне тестування

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Представники DxOMark заявили, що в огляді брав участь Xiaomi Mi10 Pro з тестовою прошивкою, яку Xiaomi випустить для всіх власників цього смартфона у вигляді OTA-оновлення тільки 5 березня.

Таким чином, огляд робили за досвідченим зразком і результати можуть відрізнятися від того, що отримають користувачі в результаті. Фахівці мають намір провести повторний тест комерційного варіанту Mi10 Pro, щоб переконатися, чи відрізняється якість зйомки від зафіксованої раніше.

Неофіційна причина

Поки не зрозуміло, чи є дане рішення DxOMark реакцією на нещодавню заяву, що видання просить у виробників гроші за "правильні" огляди.

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