Експерти назвали найнебезпечніший пароль у світі

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Найнебезпечніший пароль у світі
Найнебезпечніший пароль у світі / medium.com

З року в рік експерти з кібербезпеки наголошували на небезпеці у виборі паролю "123456". Саме цей пароль кілька років поспіль очолював рейтинг найнебезпечніших паролів. При цьому він залишався і одним із найпопулярніших.

Як пише видання Forbes, фахівці німецької компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення Avira сформували рейтинг найнебезпечніших паролів.

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Нині експерти звертають увагу на використання користувачами прогалин у своїх паролях. Саме такі паролі є найбільш небезпечними у світі.

Чому такий пароль небезпечний? Як з'ясували фахівці Avira, при спробі злому хакери залишають поле пароля незаповненим. Багато систем авторизації, особливо у роутерів та інших IoT-пристроїв, досі дають змогу поставити замість пароля пробіл, і хакери цим користуються.

За даними дослідження, на "прогалину" замість пароля припадає 25,6% випадків уразливості. Ще в 23,4% випадків хакери пробують однакові комбінації логіна і пароля, наприклад, admin/admin.

Раніше, окрім паролю "123456", був дуже уразливим "qwerty".

Як уберегтись від зламу? Насправді, все дуже просто. Якщо ви хочете, щоб пароль не зламали, то необхідно генерувати складні паролі. Ще одна порада – необхідно стежити за тим, щоб паролі не повторювалися. Наприклад, краще не використовувати один і той же пароль для входу в e-mail, і для авторизації в соцмережах.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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