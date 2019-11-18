Експерти оцінили якість звучання навушників Apple AirPods Pro: оцінка не надто висока

Експерти сервісу Consumer Reports провели тестування нових бездротових навушників Apple AirPods Pro. Відразу зробимо невеличкий спойлер – оцінка не надто висока.

Як йдеться на сайті Consumer Reports, нові навушники Apple оцінили у 75 балів. Цікаво, що це значно нижче, ніж оцінка Samsung Galaxy Buds (86 балів).

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При цьому, у порівняні із звичайними AirPods – цей бал виглядає значно краща. Адже оцінка старішої версії AirPods лише 56 балів.

Що хорошого в AirPods Pro?

Експерти позитивно відзначили хорошу якість звуку, приємний дизайн, а також функцію шумозаглушення. Як відомо, AirPods Pro отримали активну функцію шумоподавлення, тобто, якщо користувач може сам обирати – навушники приглушують зовнішні звуки чи ні.

При цьому фахівці Consumer Reports вважають, що Galaxy Buds передають значно кращу якість звуку, тому їх оцінили вищим балом.

Ціна

AirPods Pro надійдуть на український ринок 20 листопада. Більшість ретейлерів пропонують новинку за ціною 7 999 гривень.

При цьому Galaxy Buds вже можна придбати в Україні за ціною 4 тисячі гривень, тобто вдвічі менше, ніж нвинку від Apple.

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